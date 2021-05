Un nena de 8 años con cáncer conmovió a Tini Stoessel bailando su canción en el hospital

Catalina tiene 8 años, es de Junín, provincia de Buenos Aires, y en agosto del 2020, fue diagnosticada de cáncer. De inmediato, sus padres la llevaron a un centro médico en Buenos Aires para iniciar un tratamiento.

Cata fue operada con éxito. Le extrajeron un tumor y tuvo que comenzar un proceso de radioterapia y quimioterapia. Aunque la niña aún está en tratamiento, sus padres no bajan los brazos y hacen todo para verla feliz.

Un día, mientras recibía una transfusión de glóbulos rojos, la pequeña hizo un video en TikTok bailando al ritmo de "Miénteme", el nuevo hit de Tini Stoessel, su máxima ídola. La publicación se hizo viral y llegó hasta la artista.

La ex chica Disney compartió el video en sus redes y no pudo evitar conmoverse por la historia de Cata. “Qué lindo ver esto. Cata está por terminar su tratamiento y me mandó este video haciendo el challenge de Miénteme. Te mando todo mi amor, sos una leona y un ejemplo. Te quiero mucho”, escribió en sus historias en Instagram.

Después de ver que la grabación llegó a su ídola, Cata quedó emocionada por ese gesto. "“¡Estaba re contenta! ¡Feliz!”, reveló la mamá de la niña, que también se mostró sorprendida por la repercusión que generó el posteo en TikTok.

María Luz Laiolo, la mamá de Cata, le contó al diario Democracia (Junín) que “esta enfermedad no te permite llorar. Tenés que levantarte y seguir. Dejamos todo lo que teníamos en Junín y nos vinimos a Capital Federal. El hospital pasa a ser tu casa, junto con los médicos que son familia”, indicó.

“Este sábado fuimos a la guardia a transfundir glóbulos rojos. Una de las pediatras se acercó y le dijo que prepare el baile de la artista para subir el video porque a Cata le gusta Tini y nunca imaginamos que se iba a viralizar hasta tal punto que le respondió. Ella está feliz”, dijo la madre. Y aclaró que la intención era grabarla para enviarles el video a sus amigos y familiares para mostrarle la evolución de su hija.

"Ellos se ponen re contentos porque la ven bien a Cata", destacó.