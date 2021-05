Jonatan Viale, aislado: sus hijos dieron positivo de coronavirus y Feinmann lo reemplazará en la TV

El periodista Jonatan Viale se encuentra aislado en su casa desde la semana pasada luego de que haber estado en contacto estrecho con una empleada doméstica que luego presentó síntomas. Sus hijos, informaron en las últimas horas, ya dieron positivo.

Por este motivo no realizará su programa televisivo "+Realidad", en LN+ ni su programa radial "Pan y Circo" en Rivadavia AM 630, ya que no puede salir de su casa hasta que cumpla los días de aislamiento obligatorio.

Según se supo, Eduardo Feinmann lo reemplazará en LN+, mientras que en radio lo hará Lucas Morando.