Ahora Espert le contestó a Kicillof: “Es usted el que siembra odios”

El candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, le respondió al gobernador Axel Kicillof luego de la controversia generada a partir de las declaraciones realizada en el programa La Noche de Mirta Legrand.

“Usted dice que en momentos en que hace falta solidaridad, sembramos odio. Es usted el que siembra odio. Su gobierno, Kicillof, se embanderó con la palabra solidaridad para justificar la creación de impuestos, entre otras cosas. Ahora, el gobernador habla de ser solidario cuando no es capaz de empatizar con los comerciantes que hace un año y medio no pueden trabajar... solo recurre a las restricciones sin ponerse a pensar otras medidas. Los datos son elocuentes: Came informó que sólo el año pasado se perdieron 185.000 puesto de trabajo y se cerraron 90.000 comercios”, dijo Espert.

El sábado pasado, el candidado liberal de Avanza Libertad había dicho que “Axel kicillof, un bolchevique, que es un musero directamente, decide la política sanitaria”. Anoche, el gobernado los acuso de violento y en su cuenta de twitter escribio: “En momentos en que hace falta información confiable, difunden mentiras. En momentos en que hace falta solidaridad, siembran odio”.

Espert recordó que la semana pasada fueron varios padres de alumnos bonaerenses quienes pidieron al gobernador por las clases presenciales y él ni tuvo un momeno de solidaridad para escuchar sus problemas. “Durante toda la pandemia se dedicó a ignorar los pedidos de los bonaerenses, entre ellos, la necesidad de abrir las escuelas. No se pensó en las familias de bajos recursos, que no tienen una computadora o que no tienen conectividad. Esos sectores no pueden acceder a la virtualidad y el gobierno no los incluyó en su plan educacional durante la pandemia. Es increible que pierdan el tiempo con criticas a este espacio que está creciendo. Se tienen que poner a laburar”, dijo Espert.

“Parece que solo se dedican a poner obstáculos a las soluciones. De nuevo esta sed de controlarlo todo. Prohiben los testeos rápidos un recurso que favorece a la lucha frente al COVID y que fue aprobado por el propio ANMAT. Esto permite saber si es necesario aislarse con anticipación. Ningún tipo de prohibición o restricción es la salida a un problema… me sorprende que todavía a Axel Kicillof no le haya quedado en claro luego de un año sin poder circular y que Argentina siga estando arriba en el ranking de casos”.