Vecinos preocupados por fiestas clandestinas en la megatoma de Los Hornos

Vecinos de Los Hornos manifestaron preocupación por recurrentes fiestas clandestinas en los terrenos afectados por la megatoma. Según denunciaron hoy, el último de estos eventos prohibidos en el marco de las restricciones sanitarias ocurrió anoche con presencia de más de 200 personas. Asimismo puntualizaron que realizaron reclamos Policía, Gendarmería y Control Urbano pero que "nadie se hizo eco de lo sucedido".

"Hubo una fiesta clandestina con cerca de 200 personas, que termino pasadas las cinco de la mañana, con gente en estado de ebriedad deambulando por los campos linderos y con gente agarrándose a las trompadas", aseguraron vecinos de la zona.

Los denunciantes señalaron que "esto pasa sistemáticamente todos los sábados, y ocurren generalmente en dos lugares, en 147 y 81 y en 84 y 151, direcciones aproximadas ya que las calles las demarcaron los propios usurpadores y es todo tentativo porque no hay ni organización de las calles adentro y cada uno hace lo que quiere".

Desde uno de los barrios linderos a la megatoma, que abarca una extensión de tierras de 160 hectáreas y se erige como la toma más grande de la Provincia, consignaron: "Se llamó a la policía y no podía interferir por ser terreno del Estado Nacional; se pidió actuar a Gendarmería y no podían porque según ellos no pueden desarticular fiestas sino que solo pueden evitar el ingreso de materiales; y se llamo a Control Urbano que no vino a pesar de los reiterados llamados".

Según remarcaron, por la situación "se habló seis veces a Control Urbano, y se habló directamente tanto con Seguridad del municipio y Provincia como con los propios gendarmes". "Estamos todos los vecinos amenazados y no podemos acercarnos ni cerca del alambre divisorio con el predio que nos gritan y tiran cosas", sostuvieron los denunciantes.