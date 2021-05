Boudou apareció sorteado en un crédito, pero el Gobierno habló de fraude

Un nombre, entre cientos de miles de todo el país, sorprendió ayer en la lista de beneficiarios para acceder a un crédito hipotecario oficial a tasa cero y por 30 años: el del condenado exvicepresidente Amado Boudou, que aparecía en la nómina del préstamo sorteado ayer, en un acto encabezado por el presidente, Alberto Fernández.

Pero, tras la polémica que desató la noticia, en un documento oficial que enumera los beneficiarios sorteados, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi desmintieron “categóricamente” que Boudou “se encuentre como adjudicatario de la nueva línea Créditos Casa Propia, y realizará la denuncia penal correspondiente para determinar quién es el responsable de la falsedad del trámite”.

En ese sentido, desde el Gobierno explicaron que se constató “que una persona se ha presentado e inscripto falsamente bajo el nombre y DNI del exvicepresidente y gracias al trabajo de Seguridad Informática ya hemos obtenido el IP desde donde se realizó este trámite, y se ha constatado la falsedad de la inscripción”.

En la Casa Rosada aclararon también que “tanto los procesos de inscripción como la instancia de sorteo no significan que la persona que resulte ganadora sea automáticamente adjudicataria del crédito, sino que tiene derecho a comenzar una serie de trámites en los que deberá apersonarse con la documentación respaldatoria”.

La inclusión de Boudou entre unos 22.000 beneficiarios generó un amplio revuelo, ya que el exfuncionario aparecía como ganador de un préstamo de hasta 4 millones de pesos para la construcción de una vivienda en Quilmes, a tasa cero y a pagar hasta en 30 años, en cuotas que se actualizan con la fórmula Hog.ar: una tasa fija con capital ajustable con relación a la evolución de los salarios que se da por el Coeficiente de Variación Salarial que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec).

La línea de créditos con la que presuntamente se beneficiaba al excompañero de fórmula de Cristina Kirchner era la llamada Casa Propia-Construcción, que establecen que se puede financiar hasta el 100 por ciento de la obra.

Boudou nunca podría haber recibido el beneficio porque entre sus requisitos el crédito Casa Propia establece que no se debe ser propietario o copropietario de bienes inmuebles. También, exige que quien solicite el crédito debe contar con ingresos mensuales de entre 53.500 y 175.000 pesos. Pero el exvicepresidente, por haber ocupado ese cargo, goza de una pensión que superaría con creces el tope mencionado.

De todas maneras, como se dijo, el Gobierno desmintió la adjudicación del condenado a cinco años de prisión por el “Caso Ciccone”.

En tanto que el propio Boudou, desde su arresto domiciliario en Avellaneda, negó haberse anotado en el sorteo: “Es increíble, es otra noticia falsa donde ni siquiera me llamaron para corroborarla. Obviamente es mentira, es falso, mañana a la mañana -por hoy- vamos a estar ingresando la denuncia penal por este tema”, dijo en declaraciones radiales a Dady Brieva. Y remató: “Esto lo hacen también para perjudicar un programa muy importante del Gobierno, que le va a dar soluciones a muchas familias, y me parece de una maldad... Sigan con la noticia falsa, pero no embarren un programa de gobierno que es espectacular, y creo que le va a dar solución a muchas familias”.