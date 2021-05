La Mesa de Enlace bonaerense le pide a Kicillof por la restricción a exportar carne

La Mesa de Enlace de la Provincia de Buenos Aires le pidió al gobernador Axel Kicillof que considere la relevancia que tiene la producción de carne en la economía provincial. A través de una carta, expresaron que: "La cadena de la carne, de profundas raíces federales, genera más de 400 mil empleos, exportaciones por más de 3.000 millones de dólares, actividad económica y arraigo a lo largo y ancho de nuestra provincia y el país.

"El abastecimiento de carne a la población está ampliamente satisfecho, no así el acceso a la misma la cual se debe casi principalmente a factores económicos exógenos de la cadena, como lo es la inflación y la caída del poder adquisitivo. Una medida que restringe las exportaciones de carne no logrará evitar que haya inflación ni que bajen los precios de la carne de manera duradera. En el mediano plazo no sólo los precios habrán subido, sino que habrá menos producción, empleo y exportación", dice la misiva.

"La medida anunciada es marcadamente contraria a todos los objetivos planteados en términos de mejoramiento productivo y sanitario. Compartimos plenamente la preocupación por el nivel de inflación, es un hecho que perjudica a todos y en especial a quienes menos ingresos tienen, pero el camino de las restricciones no solo no solucionar a este problema, como ha quedado de mostrado en el paso del tiempo, sino que, la mentalmente, mina la confianza de un sector presto a invertir y de nuestros compradores internacionales, frenando cualquier expectativa de crecimiento futuro", se agrega desde las entidades rurales.

"Juntos, desde el sector público y privado, debemos ser capaces de crear las condiciones para generar más trabajo genuino y reducir la pobreza. Pero esto se hace produciendo y exportando más, no menos", se sostiene.

Finalmente la carta reza: "Solicitamos queda intermediar en la defensa de nuestro sector ganadero provincial, ya que necesitamos el compromiso de todos para que nuestra provincia siga siendo un actor protagónico de la locomotora productiva del país, y es por ello que el trabajo mancomunado, están difícil momento de nuestro país debido a la pandemia de Covid 19, no puede estar ajeno en estos momentos".