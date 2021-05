Enojo real: los dichos del príncipe Harry que hicieron enfurecer a Isabel II

El diario británico Daily Mail aseguró en las últimas horas que la reina Isabel II se encuentra "profundamente molesta" por una frase del príncipe Harry en una entrevista reciente con el actor Dax Shepard en el podcast Armchair Expert.

En la misma aseguró que quiere “romper el ciclo de dolor y sufrimiento” de su crianza con sus propios hijos, asegurando que su padre, el príncipe Carlos, “sufrió de niño” debido a cómo lo criaron la reina Isabel y Felipe de Edimburgo y que, de la misma manera, repitió el patrón con su familia: “Me trató de la forma en que lo trataron a él”, lanzó.

Además precisó que vida dentro de la corona fue lo más parecido a estar "enjaulado en un zoológico".

Todas estos dichos enfurecieron a Isabel II, según Daily Mail, quien aseguró en sus páginas: “La abuela de Harry se ha tomado esto muy personalmente y está profundamente molesta por lo que él ha dicho, en particular sus comentarios sobre la crianza de Carlos, cuando sugirió que su padre no conoce nada mejor debido a cómo fue educado. Ha sido un momento muy perturbador “.

Según el medio británico, el enojo no es solo de la reina, sino también de los asistentes del palacio. A su vez, la ira aumentó luego de su aparición en la serie documental sobre salud mental, The Me You Can’t See (Apple TV+), que creó y produjo con Oprah Winfrey.