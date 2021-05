El calvario de siempre: las filtraciones en la vía pública alteran a los vecinos

El calvario de las pérdidas de agua parece no encontrar solución y los reclamos de los vecinos emergen cada vez más a lo ancho de la Ciudad, tanto en el casco urbano como en la periferia.

La situación, afirman, se agrava por la falta de respuestas de ABSA. De ese modo, con el correr de los meses, las averías empeoran y sus consecuencias se sienten con más fuerza en los hogares y en la vía pública.

Por caso, desde 42 y 135, en la localidad de San Carlos, una vecina que se identificó como Julieta contó que ayer su esposo junto a otros vecinos intentó reparar un “caño mayor” averiado desde septiembre.

Tras no tener éxito en el arreglo, por tratarse de un caño de grandes caudales, señalaron que “ABSA no nos da bolilla. Hicimos reclamos de todos lados. Buscamos la solución y no pudimos”.

En tanto, un usuario de la zona de Plaza Güemes (19 y 38) reclamó por una filtración que “tiene más de un mes y pico y no lo arregla nadie”. Se cayó una nena, luego un señor mayor que lo tuve que ayudar. Estos es una pudrición y cuando sale el sol apesta. Es una vergüenza tener todo esto así. Ayer una chica en bici se cayó al pisar el líquido verde”.

Otro vecino de la periferia también se mostró preocupado por la rotura de un caño desde hace dos años.

“Yo agarro una pala, corto el paso y el agua circula. Pero cuando llueve es impresionante. Es un caño. Hace como dos años. Desde ABSA vienen, lo arreglan, dura dos meses y se vuelve a romper”, exclamó.

EJECUTAN ARREGLOS

No obstante, según ABSA se “continúa con el plan de reparaciones para mejorar la prestación del servicio de agua en La Plata y alrededores con tareas de diferentes magnitudes que atienden a las demandas de los usuarios”.

Se ejecutan en la zona céntrica y la periferia. “Este tipo de trabajo realizado por las cuadrillas, permiten optimizar el recurso reduciendo las pérdidas en cañerías y garantizando una mejora en la circulación del agua que llega a los domicilios”.