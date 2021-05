Tremendo video de un hospital de Venezuela: arrastran a muertos de Covid por una escalera

En las últimas horas se conocieron imágenes impactantes de un hospital de Venezuela. Se trata de del Universitario de Maracaibo, que padece gravísimas deficiencias edilicias. Al tal punto que por la falta de ascensores los empleados tienen que bajar a los fallecidos por covid-19 por las escaleras, según informó el diario local "La Verdad".

Fueron los propios médicos y enfermeros de ese centro de salud quienes enviaron un video en el que se ve cómo son trasladados los cadáveres de pacientes con coronavirus. "Miren detenidamente el video. Todos los pacientes de covid fallecidos en este hospital son lanzados por las escaleras, porque los ascensores están dañados”, aseguran los empleados.

Además, el traslado de los cuerpos, detalló el medio regional, se lleva a cabo sin guantes ni trajes de bioseguridad. También denunciaron que en el Hospital de Maracaibo los obligan a trabajar horas extra sin ninguna garantía de seguridad.

“Aquí no contamos con agua ni gel antibacterial para asearnos las manos y cuando nos quejamos nos dicen que si no estamos a gusto simplemente nos podemos ir”, lamentó uno de los afectados. Y agregó: “Queremos trabajar con todo el amor del mundo y seguir adelante en esta difícil situación pero nuestras condiciones básicas no son respetadas. Hay una mala dirección en el hospital y no les importa nada”.

Cabe destacar que el pasado lunes la cifra de contagios de covid-19 en ese país llegó a 200.931 y la de fallecidos a 2.189.