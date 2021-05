El argentino que escribió una "palabra mágica" y le valió la felicitación del propio Elon Musk

Un argentino se ganó las felicitaciones del mismísimo Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX. Y sólo le bastó una "palabra mágica" para conseguirlo.

Se trata del emprendedor argentino Gabriel Gruber, quien fundó la startup del rubro inmobiliario "Properati", comprada hace dos años por la multinacional OLX, que se expresó en su cuenta de Twitter y tuvo la respuesta de Musk. Gruber es licenciado en Economía y trabajó en APL Economía junto a Alfonso Prat-Gay y Martín Lousteau. Además Tuvo un breve paso por el FMI antes de terminar la carrera en la Universidad de Buenos Aires. Pese a sus títulos y contactos dejó todo para dedicarse de lleno a lo que mejor sabe: ser emprendedor.

El argentino, en la red del pajarito abrió un hilo en el que describió siete recomendaciones de Musk para mantenerse productivo en el trabajo. Y ahí fue cuando el hombre más rico del mundo interactuó con los tuits de Gruber al hacer el comentario "Exactly" ("exactamente" en español). Como se fuera poco el empresario lo compartió con todos sus empleados de sus compañías. Fue Jia Yang, ingeniero de propulsión de la empresa aeroespacial privada SpaceX que trabaja para Musk, quien confirmó la recepción del mensaje de Musk.

Tras el hilo de Twitter que comenzó Gruber, con los consejos que extrajo de un mail que el multimillonario envió a sus empleados años atrás, se viralizó entre los trabajadores de SpaceX y es por ello que tuvo una enorme repercusión.

Este es el hilo viral de Twitter del argentino que fue felicitado por el propio Elon Musk:

7 productivity recommendations by @elonmusk:



1) Excessive meetings are the blight of big companies and almost always get worse over time. Please get of all large meetings, unless you’re certain they are providing value to the whole audience in which case keep them very short.