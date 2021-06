La Soja repuntó levemente tras su valor más bajo desde abril

La soja se beneficiaba hoy con un fuerte salto, de más de US$ 20 por tonelada en el Mercado de Chicago, y volvía a superar los US$ 500 tras la abrupta baja de ayer, aunque mantenia valores similares a los de mediados de abril pasado. Desde el 12 de mayo cuando la soja tocó su pico máximo de u$s 603 por tonelada, la oleaginosa perdió 115 dólares.



Los futuros de maíz y soja “recuperan parte de lo perdido en el día de ayer a medida que persiste el riesgo de sequía en Estados Unidos”, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en referencia a los contratos pactados con entrega en julio.



La oleaginosa subía US$ 20,6 y se vendía a US$ 509,2 por tonelada, valor 68,6% más elevado que el de hace 15 meses.



En ese marco, el aceite de la oleaginosa cotizaba a US$ 1.283,7 la tonelada, mientras la harina se vendía a US$ 404, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.



El maíz, por su parte, recuperaba US$ 5,5 hasta US$ 254,7 la tonelada (precio 114,0% más elevado que el de fines de abril del año pasado).



En este caso, al igual que en la soja, además del clima en EE.UU. inciden las “compras de oportunidad”, señaló la BCR.



A su vez el valor del trigo registraba un ascenso de US$ 6,2, hasta US$ 241 la tonelada, al rebotar “luego de llegar a un mínimo de dos meses, con fuerte riesgo de estrés hídrico para el trigo de primavera”.



El precio del cereal en Chicago seguía así en un nivel 42,6% más alto que el de nueve meses y medio atrás, según el reporte de la entidad rosarina.