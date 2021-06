Qué dijo Jimena Barón sobre el candidato que le presentó Barby Franco

Desde su ruptura con el Tucu López, Jimena Barón disfruta ahora de su soltería aunque no descarta volver a apostar al amor. Y La Cobra estaría muy cerca de iniciar una historia, esta vez con un hombre muy cercano a Fernando Burlando.

Es que en el último programa de La Academia de Showmatch, Barby Franco, una de las participantes del ciclo que conduce Marcelo Tinelli, le presentó al “candidato ideal” para ella.

Se trata de Juan, un hombre de 50 años que fue al programa para, junto al abogado platense, alentar a Barby en su presentación.

Con una carta y un ramo de flores el hombre irrumpió en el piso y dejó anonadada a Barón. Impactada por la situación, la jurado le agradeció el gesto, pero no pudo decir mucho más. Al finalizar el envío, la cantante opinó sobre la sorpresa que había recibido.

“Barby me trajo un candidato, están en la búsqueda. Es un amor, me trajo unas flores divinas. No sé si es mi target, no lo contaría acá en público. Vamos a ver, todavía no hablamos. La carta me encantó, escribe muy bien”, dijo al sitio Teleshow. A su lado estaba su colega, Hernán Piquín, que también opinó al respecto. “Divino, me encanta que le escriban cartas así a una mujer, me parece muy romántico, ya casi no escriben así”.