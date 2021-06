La imagen que le puso fin al misterio de la escena de sexo oral entre Batman y Catwoman

La censurada escena de sexo oral protagonizada por Batman y Catwoman en la serie "Harley Quinn" dio mucho que hablar. Es por ello que frente al misterio de cómo era esa parte que no se podrá ver públicamente el director Zack Snyder publicó hoy un tuit revelador.

Días atrás el co-creador del envío que se prepara para lanzar su tercera temporada, Justin Halpern, confesó en una entrevista con Variety que "en un momento Batman estaba cayendo sobre Catwoman" pero fue censurada por DC, que le dijo “No puedes hacer eso. Absolutamente no puedes hacer eso ". Halpern aseguró que le dijeron “'Los héroes no hacen eso'. Entonces, dijimos: '¿Estás diciendo que los héroes son solo amantes egoístas?' Dijeron: 'No, es que vendemos juguetes de consumo para héroes. Es difícil vender un juguete si Batman también se está burlando de alguien '”.

Hoy, el cineasta tituló su tuit con la palabra "canon”, que significa dogma o criterio, junto a la imagen polémica: Batman practicándole sexo oral a Catwoman. Lo cierto es que el mensaje que dejó tiene mucho más significado que una escena sexual.

Snyder, que es el director de "La Liga de la Justicia" o "El escuadrón suicida", tomó posición en la cuestión para oponerse de lleno a la censura. Lo mismo que hicieron otros seguidores de la saga que han compartido otras escenas sexuales que no fueron eliminadas de los cómics.