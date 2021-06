Mauricio Macri, tras el encuentro de Juntos por el Cambio: "Claro que hay unidad"

Tras el encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri habló con la prensa antes de subirse a su auto y aseguró: “Fue muy positivo y claro que hay unidad”.

La reunión se llevó a cabo en el barrio porteño de Palermo, a un mes de que venza el plazo para presentar sus candidatos ante la Justicia electoral y en medio de una pulseada por las postulaciones.

Además de Macri participaron Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, entre otros. No participaron la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ni la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

En representación de la UCR asistieron los diputados Alfredo Cornejo y Mario Negri; los senadores Luis Naidenoff y Martín Lousteau, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Por la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin, y el líder del Peronismo Republicano, Miguel Angel Pichetto.

También dieron el presente los presidentes de los partidos de JxC en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Macri (PRO); Maximiliano Abad (UCR) y Andrés De Leo (Coalición Cívica).

"Le dimos mucha prioridad a la provincia de Buenos Aires porque es muy relevante lo que pase allí. Esta elección es clave para el equilibrio de poder porque se juega que el oficialismo tenga mayoría en ambas Cámaras", remarcó Cornejo.

El radical mendocino, en tanto, dijo que "si hay lista de unidad en cada uno de los distritos, bienvenido sea", pero admitió que "no vemos mal que haya una competencia entre Facundo Manes y Diego Santilli" en la provincia de Buenos Aires, siempre que, observó, "sea por los valores que nos unen".

En consonancia, Ritondo sostuvo que "tenemos en claro la responsabilidad de Juntos por el Cambio como oposición, por eso vamos a mantener la unidad y generar buenos candidatos para enfrentar al kirchnerismo en su Provincia".

"Trabajamos para una sola lista, pero si hay PASO lo haremos civilizadamente como siempre lo hacemos", agregó; al tiempo que el diputado nacional de la CC Ferraro dijo "se juega acá una elección de medio término y de poder generar los frenos necesarios con respecto al oficialismo y es un primer paso para proponer una alternancia para el 2023".