Los bonaerenses que vuelvan del exterior deberán aislarse en hoteles y pagar la estadía

A partir de mañana, los bonaerenses que ingresen al país desde el exterior deberán cumplir con un aislamiento obligatorio de cuatro días en un hotel -a cargo del viajero- y otros tres -para completar los siete de cuarentena- en su domicilio. En tanto que la estadía correrá por cuenta de la Provincia para los pasajeros que regresen hoy o hayan salido de la Argentina antes de la entrada en vigencia de la medida. La decisión disparó ayer las dudas de los miles de bonaerenses que se encuentran fuera de la Argentina o próximos a partir y que, en caso de incumplimiento, deberán afrontar denuncias penales y multas que podrían superar los 4 millones de pesos.

Así lo anticipó ayer el gobernador, Axel Kicillof, que en conferencia de prensa justificó la normativa -cuyos alcances todavía resta definir- en la necesidad de “retrasar” el ingreso de la variante Delta de coronavirus “que es un 70 por ciento más contagiosa” y porque, según un relevamiento oficial, el 38 por ciento de los bonaerenses que volvió del extranjero en las últimas semanas no se aisló. Defendió, en ese sentido, el cuestionado cupo de 600 pasajeros diarios en vuelos internacionales que estableció el gobierno nacional: de ellos, según se calcula, unos 270 (45 por ciento) habitan en la Provincia.

Son precisamente esos viajeros los que, aún con el test de PCR negativo, desde mañana deberán aislarse por cuatro días en hoteles cercanos al aeropuerto (equipados con insumos médicos y personal de salud) y que la Provincia seleccionará a partir de un registro en el que todavía se trabaja.

“Desde ahora, quienes regresen del exterior y no den positivo en el PCR, deberán permanecer siete días aislados: cuatro en un hotel y otros tres en su domicilio, porque aún vacunados y asintomáticos pueden portar la nueva variante del virus”, insistió Kicillof sobre la medida que aun no fue oficializada y disparó la incertidumbre de los miles de bonaerenses que se encuentran fuera del país o están a punto de partir.

¿Qué pasará con quienes embarquen desde hoy en vuelos internacionales? Según se adelantó, deberán firmar una declaración jurada específica antes de salir del país en la que se comprometen, a su regreso, a hacer cuarentena. La estadía, en este caso, deberá costearla el pasajero.

“Los que se fueron antes de dictar estas medidas cuando regresen no van a tener que pagar el hotel, que va a estar a cargo del gobierno de la Provincia; recién los que se estén yendo ahora y firmen antes de irse la declaración jurada que indica el aislamiento al volver van a tener que abonar los cuatro días de hotel”, aclaró por su parte el ministro de Salud, Daniel Gollan.

UNA MEDIDA “ANTIPÁTICA”

¿Por qué cuatro días en hotel y tres en el domicilio? El titular de la cartera sanitaria -que se encuentra aislado por ser contacto estrecho de un positivo de coronavirus-, recordó que hoy, para abordar un avión, el pasajero debe contar con un test PCR negativo realizado tres días antes de viajar, luego se le realiza una prueba de antígenos en el aeropuerto y si da positivo se lo aísla sí o sí en un hotel. “Ahora si da negativo también va a ir a un hotel, pero por cuatro días para cumplir con el período de siete días de las PCR. Ahí se vuelve a hacer otro análisis: si llega a dar positivo sigue aislado; si da negativo puede trasladarse a su domicilio y se queda tres días más con control telefónico y presencial, completando así una cuarentena de diez días”, explicó el ministro de Salud de Axel Kicillof que aseguró que esta decisión “nos da la seguridad de que la persona que llega no trae el virus ni las variantes nuevas al país”.

Como Kicillof, Gollan justificó la “antipática” decisión en que “casi el 40 por ciento de la gente que tenía que aislarse al volver del exterior no cumplió, hizo trampa y ahora pagan justos por pecadores”.

Se refería así a un relevamiento conjunto entre personal de Migraciones y la Provincia, donde se detectó que más de un tercio de los bonaerenses que por teléfono aseguraban permanecer aislados no se encontraban en sus domicilios. “Ahora se han extremado las medidas, porque está faltando conciencia social en alguna gente que regresa. Los que no cumplan, los irresponsables -que no son la mayoría pero son muchos-, se van a llevar un problemita. Van a tener su correspondiente denuncia penal, van a tener que poner un abogado, van a tener que pagar una multa”, advirtió Gollan.

La Provincia daba anoche las últimas puntadas a ese marco legal para que, al detectar infracciones, se pueda avanzar en denuncias penales y multas “por infracción a la normativa de prevención de Covid-19 que, de acuerdo al Decreto 1 de este año, prevé sanciones de hasta 4.300.000 de pesos”, según confirmó el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, que instó a la “conciencia social” porque, aceptó, “no podemos poner un policía en la casa de cada persona que vuelve del extranjero”.

CAPITAL, CON AISLAMIENTO GRATUITO Y SOLO PARA POSITIVOS

Por otro lado, el gobierno porteño confirmó ayer que los habitantes de la capital que regresen del exterior también deberán aislarse en hoteles, pero por diez días, solo en caso de que el test de coronavirus realizado en Ezeiza dé positivo y con la estadía a cargo de la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta (pese a que en un primer momento había trascendido que el costo correría por cuenta del pasajero). En tanto que, según se detalló, quienes den negativo podrán cumplir en sus casas con el confinamiento obligatorio, monitoreado por los equipos sanitarios del distrito porteño.