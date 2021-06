Vecinos movilizados por problemas de señalización de las obras en diagonal 74

Las obras que se realizan en diagonal 74 para mejorar la cinta asfáltica mantienen en alerta a vecinos de Villa del Plata y de Punta Lara, ya que según denunciaron, la falta de señalización adecuada ya provocó varios siniestros viales. “Un joven perdió la vida en un accidente. Sabemos que la zona no estaba iluminada adecuadamente, no había carteles y los tachos que se colocan para marcar las zonas de obra no tenían cintas refractarias”, contó Juliana Masaccesi, una vecina de Ensenada.

Los vecinos coincidieron en que el problema de la diagonal 74, desde la rotonda de 122 hacia Ensenada, lleva años. La cinta asfáltica regularmente presenta fisuras, desniveles y baches y se cree que una de las razones es la circulación de tránsito pesado, como los camiones que entran y salen de la CEAMSE.

Lo paradójico es que si bien esas roturas de la diagonal ocasionan trastornos a quienes la recorren con frecuencia, tampoco es menor el riesgo que se corre cuando se hacen arreglos que no se señalizan como debieran.

“Hace unos días perdió la vida el hijo de una vecina y surgieron otros testimonios de gente a la que le pasó otras cosas o estuvo cerca de sufrir accidentes”, comentó la vecina que vive en Villa del Plata desde hace 9 años y se alarma porque “cada vez que se repara la diagonal siempre pasa algo”.

Los vecinos calificaron la situación de “insostenible” porque, a diferencia de otras obras públicas, en ese tramo de la diagonal no se sabe qué empresa está al frente de los arreglos, ni quién contrata. Por todas esas cuestiones también se vuelve difícil saber si hay que reclamar a Vialidad o al Municipio de Ensenada.

“Hay que adivinar por dónde hay que pasar, sin señalamientos, sin luz o cualquier tipo de advertencia es fácil sufrir un accidente, más si no se es de la zona”, afirmó Masaccesi.

Otros vecinos consignaron que para peor a las 18 ya es de noche y suele ser un lugar dónde los bancos de niebla dificultan la visibilidad. En ese marco, se destacó que dejar tachos sin señalizar en la cinta asfáltica a muchos les hizo temer que se produjeran accidentes fatales.

“Fue una muerte anunciada, el chico fue a visitar a la madre y se volvió a La Plata en moto, seguro que no vio alguno de esos tachos; a todos los vecinos esa pérdida nos impactó mucho porque podía haberse evitado”, dijo la vecina.

Una de las cosas que más los indignó fue que no hubiera a quién reclamar, “lo que pedimos es que si van a hacer una obra la hagan correctamente con la señalización que corresponde, con todo iluminado”, se escuchó en el barrio.

De todas maneras, se aclaró que desde que se produjo el accidente fatal en cercanías a la laguna de los Patos, se colocaron algunas cintas refractarias en los tachos y se pusieron unas luces.