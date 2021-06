La soja vuelve a superar los U$S 590 y la suba se replica en el maíz y el trigo

La cotización de la soja, el principal cultivo de la Argentina, experimenta hoy una fuerte suba en el Mercado de Chicago, y vuelve a superar los US$ 590 por tonelada, mientras la tendencia alcista se replica para el maíz y el trigo, en los contratos con entrega en julio, según reportaron las operadoras locales.

La soja sube US$ 9,0 y se vende a US$ 590,9 por tonelada (95,6% más que hace 14 meses y medio), ante “la preocupación por el clima desfavorable de las cosechas en Estados Unidos”, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La operadora local Futuros y Opciones (FyO) menciona además las “mayores compras de China”, que en mayo crecieron 29% frente a abril.

En ese marco, el aceite de soja cotiza a US$ 1.610,8 la tonelada, mientras la harina se vendía a US$ 441,9, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316 registrados para cada producto en mayo del año pasado.

El maíz, por su parte, ascendía US$ 7,5 hasta US$ 276,3 la tonelada (precio 132,1% más elevado que el de fines de abril del año pasado), con lo cual registra el nivel más alto desde mediados de mayo.

El repunte se debe al “clima seco en el Medio Oeste de EEUU, que amenaza con frenar los suministros mundiales en medio de una fuerte demanda”, evaluó la bolsa rosarina.

Por el mismo motivo, añadió la BCR, el valor del trigo registra un aumento de US$ 4,4 hasta US$ 257,1 la tonelada, es decir, 52,1% más que ocho meses y medio atrás.