Duhalde: "Voy a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir gobernando"

Con fuertes críticas hacia el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, Eduardo Duhalde dijo que iba a tratar "por todos los medios" que la actual gestión "no pueda seguir gobernando, porque no tiene capacidad para hacerlo".

En declaraciones a la prensa formuladas anoche, el ex presidente cargó duro contra Fernández al decir que "no sé para qué es presidente del Partido, si no se ocupa. Le escribí, si no se puede ocupar porque tiene mucho trabajo, que designe a otro compañero". "Todavía no me respondió", agregó.

Respecto de la actual vicepresidenta, negó cualquier alianza con ella y la cuestionó al decir que "se cree de izquierda".

"Estoy tomando la decisión de cómo vamos a jugar. La idea es tratar de lograr la unidad de los argentinos", dijo respecto de cuál sería su estrategia de cara a los próximos comicios.

Asimismo, aclaró que cuando dijo que iba a tratar que la actual administración no pudiera seguir gobernando se refería a "todos los medios democráticos" y a "ganarle en las elecciones".