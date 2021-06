Por "necesidad", gastronómicos desafiaron las restricciones y se mantuvieron abiertos el finde

Como se viene publicando desde el sábado, el fin de semana lejos estuvo de ser con un confinamiento estricto, como regía de acuerdo al último decreto de necesidad y urgencia dictado por el Gobierno nacional para reducir la circulación y mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus. Las mismas medidas debían ser las mismas que habían regido durante nueve días, entre el 22 y el 30 de mayo, y debían repitirse durante este fin de semana, según el DNU 334/21 publicado el pasado 22 de mayo.

Además de los comercios que sin ser esenciales igual abrieron sus puertas, otro sector que se rebeló a las medidas fue el gastronómico que si bien sólo podían hacer delivery o take away, hubo distintos locales que decidieron ir un poco más allá y atendieron al público en el comercio, aunque con protocolos, aseguraron. Según trascendió, no fue una decisión del sector, sino que cada uno resolvió hasta donde llegaba con su decisión, arriesgándose a una posible sanción.

Inclusive, en Capital Federal bajo la consigna "Sin abrir dejamos de existir", gastronómicos realizaron el sábado una jornada de reclamos e instalaron mesas en Plaza Serrano, en el barrio porteño de Palermo. Allí exigieron volver a funcionar cumpliendo los protocolos establecidos.

La movida a modo de protesta, fue encabezada por dueños y empleados de bares y restaurantes para reclamar por asistencia económica y rechazar el último DNU presidencial que dispuso que se volvería a cerrar todo este fin de semana.

Como puntos fundamentales del reclamo se acordaron tres ejes: apertura los siete días de la semana; extensión horaria hasta las 00 y aforos internos del 30% de la capacidad.

Danilo Ferraz, socio y maestro pizzero de Hell´s Pizza, habló sobre la imposibilidad de recibir público durante el fin de semana en los locales y lanzó: "No me parece que cambie mucho que no nos dejen hoy, con protocolos, trabajar en la vereda y un poco de gente adentro".

De este modo, solicitó que “si nos van a cortar como nos están cortando, que nos apoyen desde otro lado, con financiación mucho más fuerte”, dado que “se hace dificilísimo salir adelante". Ferraz, quien también es dueño de la pizzería Morelia, aseguró que comparte los "mismos problemas y enojos" que sus colegas y sentenció: "Ahora, con frío en la vereda, si no te toca una vereda de sol, estás muerto".

COMO SE SIGUE DESDE HOY

En tanto, desde hoy y hasta el viernes 11 de junio próximo -cuando venza el decreto- se restablecen las medidas de cuidado que rigieron en los últimos días y luego, semana a semana, se analizarán los pasos a seguir, a la espera de que vuelva a confirmarse un freno en la crecida de casos, como ocurrió en los últimos días.



Esta semana, las autoridades del Gobierno nacional confirmaron que el aumento de casos de coronavirus en el país se detuvo, pero que ahora se necesita "profundizar" ese descenso.



La norma mantiene en todo el territorio nacional la prohibición de viajes grupales de egresados o turísticos, las reuniones sociales de más de diez personas, la suspensión de asistencia al trabajo para personas de riesgo y otras disposiciones ya vigentes.