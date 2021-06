Un confinamiento que estuvo lejos de ser estricto en plazas y con aperturas de comercios

El sol estuvo presente ayer desde temprano, y en casi toda la tarde casi no hubo nubes. Pero si hubo mucha gente en plazas, parques y el Paseo del Bosque. Casi sin controles, el segundo día de confinamiento estricto no tuvo fuerte acatamiento en los espacios públicos.

Fueron muchos los que decidieron pasar la tarde en alguno de los tantos espacios verdes que tiene nuestra ciudad.

En un recorrido realizado por EL DÍA, se pudieron ver muchos grupos de familias o amigos reunidos en plazas céntricas como Malvinas y Moreno. También muchos eligieron salir a caminar o realizar alguna actividad física.

La rambla de circunvalacion fue otro de los lugares más elegidos ayer por los platenses. En 26 y 32, por ejemplo, se juntaron muchos jóvenes en el skatepark para andar en skate o rollers.

Por otro lado, fueron muchos los vecinos que se contactaron con el WhatsApp de EL DÍA para mostrar su preocupación por la cantidad de gente andando por las calles a pesar de las restricciones.

“Es impresionante la cantidad de gente que se ven en los parques y las plazas”, precisó una vecina que vive en la zona del Parque San Martín, otro espacio muy concurrido en la jornada de ayer. El sector más concurrido fue el de calle 54 entre 23 y 25. Precisamente, en la esquina de 25 y 54 hay un puesto de control municipal, pero prácticamente no hubo interacción entre los inspectores y la gente que pasó gran parte de la tarde en el parque, una situación no permitida en el marco del confinamiento estricto que trató de imponer el gobierno nacional y provincial.

Gastronómicos, “por necesidad”

En tanto, entre los comerciantes este fin de semana abrieron no sólo los esenciales.

Según fuentes del sector, la mayoría que se animó a abrir fue “por necesidad”. Y explicaron: “Las deudas se siguen acumulando, cómo hacemos para pagarlas”.

En tanto, los gastronómicos, que sólo podían hacer delivery o take away, hubo distintos locales que decidieron ir un poco más allá y atendieron al público en el comercio, aunque con protocolos, aseguraron. Según trascendió, no fue una decisión del sector, sino que cada uno resolvió hasta donde llegaba con su decisión, arriesgándose a una posible sanción.

Desdehoy podrán volver a abrir para atender al público, pero desde las 19 tendrán que hacerlo con delivery y retiro de mercadería en el local.

El sábado y domingo estaban suspendidas las actividades comerciales con atención al público que no sean esenciales (como las vinculadas a la venta de alimentos, las farmacias y las ferreterías).

Del mismo modo, no podían realizarse prácticas culturales, deportivas, religiosas y sociales de manera presencial, de acuerdo al DNU presidencial aprobado por el Senado nacional.

Entre otras medidas, ayer sólo podían realizarse salidas de esparcimiento al aire libre en espacios verdes de cercanía y evitando las actividades grupales, dentro del horario autorizado. En tanto, la prohibición de transitar, durante las 18 y las 6, era total, y la excepción en ese sentido será para quienes cumplan con trabajos considerados esenciales.

De todas estas restricciones, prácticamente ninguna se cumplimentó en la jornada de ayer.

A partir de hoy y hasta el próximo viernes 11 de junio se volverá a las medidas de cuidado establecidas hasta el viernes pasado, y luego, semana a semana, y de acuerdo a las estadísticas sanitarias, se analizarán los pasos a seguir.