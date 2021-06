Por problemas en web de AFIP, monotributistas y comerciantes están hace horas sin facturar

El ingreso con Clave Fiscal en la web oficial de la Adminsitración Federal de Ingresos Públicos reporta -según cientos de usuarios- fallas desde las primeras hora de la mañana e impide así que tanto monotributistas y autonónomos están impedidos de poder emitir facturas electrónicas.

Entre los afectados, hay muchos comerciantes. "Y hoy entro a AFIP web para facturar y la página está caída. Desde las 9 AM que no puedo hacer las facturas para cobrar por mi trabajo. Así que desde acá les mando una puteada y un aplauso -no sé qué va primero- a los que evaden sus impuestos", manifestó una usuario en Twitter.

En La Plata, un lector de este diario manifestó: "Somos una empresa que estamos sin poder facturar en todo el día, porque el web Service de Afip está caído. Llamamos al 0800 y nos dice que están todos ocupados, que llamemos más tarde2.

¿Hace cuánto que la página de AFIP está caída? pic.twitter.com/pfbNQFdNWr — ➡️ NICO ⬅️ (@nico850) June 7, 2021

Entre a laburar a las 8 y la página de la Afip estaba caída , son las 17 y todavía no volvió …. Debe estar de joda con mi vacuna del COVID — DeCaro Me Bloqueo (@maumitoungroso) June 7, 2021