Cómo comprar dólar más barato que el solidario, sin cepo, legal y por internet

Las restricciones cambiarias potenciaron el acceso a las divisas en el mercado alternativo del dólar MEP. Para quienes no quieren recurrir al mercado paralelo para hacerse de dólares, donde el dólar blue hoy cotiza 157 pesos, y prefieren mantener sus ahorros en el circuito legal, la opción es comprar dólares sin trabas es través de Bolsa, que se conoce como dólar MEP o Bolsa.

Para operar en el MEP hace falta abrir una cuenta comitente en una agencia bursátil, conocidas en el mercado como ALYCS. La mayoría ya permite hacer este trámite de forma online, cargando los datos personales, una selfie y una foto del DNI. La apertura de la cuenta es gratuita. No hay costo para cerrarla ni para transferir el dinero.

A diferencia del mercado del dólar ahorro el dólar MEP está libre del 90% de la restricciones del supercepo. Así, no hay cupo máximo de dólares para comprar por mes, ni está afectado por las normas del Banco Central que hoy le impiden operar en el oficial a los que cobran planes sociales, a los que trabajan en empresas que recibieron ATP o a los que tienen cuotas congeladas, entre otras trabas. La única restricción que rige es la que frena el ida y vuelta entre un sistema y otro. Esto es que quien usó el cupo de US$ 200, no puede operar en el MEP por 90 días. Y viceversa: quien opera en el MEP no podrá ir al oficial por los siguientes tres meses.

Una vez que la cuenta está abierta el siguiente paso es alimentarla. Así, hay que transferir pesos o dólares desde una cuenta bancaria a través del homebanking. La operatoria se hace en el momento. Cada sociedad bolsa opera con un banco, de modo que el dinero de la cuenta comitente está depositado en una cuenta bancaria y por lo tanto tiene la cobertura de depósitos por parte del Banco Central. Algo similar ocurre con los bonos y las acciones que en realidad están depositados en la Caja de Valores.

El dólar MEP es una operatoria que consiste en comprar bonos en pesos y luego cambiarlos por el mismo titulo en dólares y venderlos. Se hace con el dinero depositado en la cuenta comitente. De este modo, el cliente que entró con pesos sale con dólares. La operatoria también puede ser inversa: se transfieren dólares para comprar un bono en esa moneda, que luego se vende en pesos. Así se obtiene un mejor precio que se se le vende directamente al banco. Por esta transacción de compra y venta de bonos hay que pagar una comisión que ronda el 1%.