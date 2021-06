Una cara nueva y un regreso en el reencuentro del Pincha en City Bell

El plantel de Estudiantes, bajo el mando de Ricardo Zielinski, se reencontró ayer por la tarde en el predio de City Bell para dar inicio a una nueva pretemporada invernal.

Tal como estaba estipulado, el grupo se hizo presente en el Country, donde hubo hisopados para todos los futbolistas en pos de prevenir los contagios de Covid-19 y a partir de las 16 comenzó la primera sesión de entrenamientos.

Con una plantilla integrada por 30 jugadores, entre los que se destacaron una cara nueva y un regreso, el Pincha se enfocó en ejercicios físicos bajo las órdenes del profe Alfonso Meoni.

Es así que Ricardo Ramírez, la única incorporación hasta el momento, ya tuvo la primera práctica con sus nuevos compañeros.

El mediapunta que provino de San Telmo es una de las nuevas apuestas de la dirigencia de cara a la próxima temporada y llegó a préstamo hasta diciembre de 2022, por 30.000 dólares y una opción de compra del 90% de su pase.

Por su parte, en cuanto a los retornos, estuvo presente el mediocampista Fernando Zuqui, quien no continuó Malatyaspor de Turquía. El mendocino también fue parte del grupo que comenzó la preparación y con el visto bueno del Ruso para continuar, ahora buscará ganarse un lugar.

Además se integraron al grupo, provenientes de la estructura de las divisiones juveniles, los jugadores Esteban Obregón,Franco Romero y Nicolás Palavecino, quienes ya tienen primer contrato firmado. Quien no estuvo, producto de un cuadro de Covid fue Nazareno Colombo.

Fernando Zuqui retornó al Pincha y se quedará peleando por un lugar / prensa Estudiantes

PRESENTES TITÍ Y GONZÁLEZ

Por otra parte, dos jugadores que tienen vínculos prontos a vencerse como los casos de Lucas Rodríguez y Federico González, trabajaron junto al plantel más allá de que es muy probable que no continúen en el club.

Con Tití no hubo acuerdo para una renovación y por tanto, el volante ofensivo ya tiene un pie y medio afuera del club, aunque de todos modos se presentó para entrenarse junto a sus compañeros.

Por su parte, el delantero todavía no tiene resuelta su situación ya que el entrenador pidió la continuidad pero aún no se concretó un acuerdo entre la representación y la dirigencia albirroja por una renovación. Ante esto, es posible que el jugador, que no logró repetir la performance que había mostrado en Tigre, también busque un nuevo destino.

Por otra parte aparece la situación de Mauro Díaz, quien también tiene un vínculo próximo a vencer y si bien no continuaría vistiendo los colores albirrojos, podría seguir trabajando con el grupo mientras dure su vínculo (vencerá el 30). Desde que arribó a Estudiantes disputó 20 partidos, aunque sólo en cuatro ocasiones lo hizo como titular y una sola vez completó los noventa minutos. Uno de sus mejores partidos fue ante River y luego para vencer a Aldosivi. En ambos tuvo intervenciones de pocos minutos pero terminaron siendo claves para lograr el triunfo. Eso no alcanzó para que el club decidiera seguir contando con sus servicios.

En tanto, desde el área de prensa del León se informó que durante esta primera semana de pretemporada el grupo se abocará a trabajos técnicos, tácticos y físicos, con jornadas de doble turno mañana y viernes, y una sesión hoy, jueves y sábado, quedando el domingo para el descanso.