Tres semanas de receso escolar desde el 5 de julio, la idea que se cocina a fuego lento en la Provincia

La vuelta de las clases presenciales sigue siendo uno de los puntos que más expectativa genera, en especial porque la Región, al igual que el AMBA, va camino a cumplir los dos meses desde que se suspendieron argumentando la necesidad de bajar el nivel de circulación ante la creciente cantidad de contagios de COVID.

Si bien las últimas dos semanas marcaron un descenso en los casos, en el marco de las restricciones más cerradas decretadas por el Gobierno nacional, desde Provincia advirtieron que todavía no es momento de retornar al modo presencial por el alto número de contagios que se viene registrando.

"Por el momento no estamos en condiciones de abrir más. Hay niveles muy altos de casos y lo que se ha visto es que cerrar un poco tiene efecto y también abrir un poco tiene su efecto", declaró esta mañana el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-6-9-9-52-0-la-provincia-apunta-a-seguir-con-las-restricciones-y-postergar-el-regreso-de-las-clases-presenciales-politica-y-economia).

En ese contexto, este diario supo que las autoridades provinciales estarían trabajando en un esquema que contempla adelantar el receso invernal, algo de lo que ya se viene hablando, extenderlo una semana más y después sí plantear la posibilidad de que regresen las clases presenciales.

Concretamente, el esquema contemplaría que las vacaciones de invierno comiencen el 5 de julio y no el 19, como está previsto hasta ahora, se extiendan durante tres semanas en lugar de las dos, como ha sido históricamente, y luego retomar la presencialidad si los contagios continúan bajando, afloja la tensión del sistema sanitario y avanza el plan de vacunación.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense no lo confirmaron, pero tampoco lo desmintieron, y apuntaron que por el momento "no había ninguna definición para informar", mientras que desde uno de los gremios más fuertes indicaron que "no tenemos nada todavía". Sin embargo, este diario pudo averiguar que algunas instituciones ya fueron informadas por inspectoras sobre este esquema tentativo, cuya primera parte sería la de continuar con la clases de manera virtual a lo largo de todo el mes de junio.

Se podría decir que es una alternativa que se viene cocinando de manera lenta, a la espera que los indicadores epidemiológicos continúen evolucionando de manera favorable, tal como se viene registrando.