La mega toma de Los Hornos no se detiene y sigue el remate de lotes por redes sociales

Para muchos vecinos de una humilde zona de Los Hornos, que hicieron desde el esfuerzo su lugar en el mundo y construyeron sus casas para toda la vida, nada fue igual desde febrero de 2020, cuando comenzó a gestarse la mega toma más grande del territorio bonaerense en el amplio predio del exClub de Planeadores, unas 160 hectáreas que, más de un año después y según distintas denuncias, siguen recibiendo usurpadores. Pese a la custodia de una veintena de gendarmes, a un fallo judicial y al (lento) avance del proyecto de urbanización que encara la Provincia, tachado de “ilegal” por la Comuna.

En una recorrida área de este diario se puede observar todo un barrio -ilegal- armado, con casas de distintos materiales, loteos, calles de tierras trazadas casi a la perfección y hasta postes de luz.

Roto el diálogo entre las administraciones de Axel Kicillof y Julio Garro, quienes más lo lamentan son aquellos que viven en torno a la extensa zona que va de 76 a 90 y de 141 a 155, que supieron lo que era el confinamiento aún antes de que la pandemia se metiera en nuestras vidas: “La gente se empezó a encerrar y a mirar desde las ventanas, había y todavía hay miedo a salir”, recuerda un lugareño cercano al predio y que todo cambió desde aquel 16 de febrero de 2020, con la llegada de los primeros ocupantes: “El barrio se modificó completamente. Antes llevábamos una vida tranquila, alejados de la Ciudad, con una rutina rural que ahora es prácticamente imposible: si sembrás, te roban. Si tenés animales, te roban. Si denunciás, te amenazan de muerte”.

Como se recordará, en un primer momento la Justicia provincial había ordenado el desalojo de los terrenos, pero como pertenecen al Estado Nacional las actuaciones se remitieron a la Justicia Federal, que, ante un pedido de las autoridades bonaerenses, detuvo la intervención policial y ordenó la “reubicación” de las familias “dentro del mismo predio”. Llegaron a censarse unas 750 familias y comenzó a implementarse un proyecto urbanístico (con servicios, viviendas y hasta un parque) que involucró a la Universidad platense, a la Provincia y, en principio, a la Comuna.

Mientras, los vecinos asisten a escenas verdaderamente dantescas. Por ejemplo, las disputas “a los tiros” por lotes que, según pudo confirmar este diario, también se rematan en redes sociales como Facebook por valores cercanos a los 200.000 pesos. A ese valor se ofrece, por caso, una parcela de 10 x 50 metros (“con casilla”, según se aclara) en 81 bis entre 146 y 47

También suele ser común , aseguran, el arribo de gente “censada” en camionetas de alta gama: “Es decir, entre las personas a reubicar hay muchas que se aprovechan, que le están pidiendo una vivienda a la Provincia cuando no parecieran necesitarla”, coincidieron frentistas cuyos nombres no se publican para evitar represalias. El temor, en este sector de Los Hornos, se propaga a la velocidad de un virus.

La zozobra encuentra cierta calma en días de semana, cuando la presencia en los lotes suele ser más bien escasa y los vecinos se amigan con algo cercano a la tranquilidad. Persisten en esas jornadas vendedores ambulantes que vocean productos de todo tipo y el desfile parsimonioso de quienes ingresan materiales para agregar construcciones precarias.

No es todo. Sobre los lotes cuelgan también cables del tendido eléctrico que afectan notablemente el suministro de los usuarios de la zona, quienes hace meses sufren constantes “bajas de tensión”, algo que atribuyen a las “conexiones clandestinas” producidas a partir de la usurpación del predio: “Los pobres vecinos conviven con muchas problemáticas debido a la toma, una de ellas es que sus conexiones clandestinas les provocan problemas del servicio, principalmente en invierno que es cuando se incrementa exponencialmente el consumo que hacen”, admitieron desde la empresa Edelap, y que cuando surgen estos inconvenientes “se relevan las instalaciones que brindan suministro a usuarios titulares del servicio del sector para brindarles respuesta”.

En cualquier caso, nada se compara con los “ruidosos” fines de semana, cuando se acumula el grueso de las denuncias: “Los sábados y domingos son de terror. Esos días vemos cientos de personas que, en plena pandemia, se juntan a comer asados o que organizan fiestas clandestinas, con venta de alcohol, baile y presentador incluido. Son esos también los días en los que se producen la mayor cantidad de robos”, reconstruyó ante este diario un grupo de vecinos que linda con el predio. Por lo que reclaman ampliar el número de gendarmes “aunque sea los fines de semana”.

Es que en la zona se sienten a la deriva: “La Policía no interviene porque el predio es federal; tampoco la Provincia ni el Municipio”, se quejaron en Los Hornos, donde ven con buenos ojos el proyecto urbanístico en ciernes, mientras lamentan el “sostenido” avance de la toma.

Por eso, bregan por un entendimiento “urgente” entre la Comuna y la Provincia: “Confiamos en que ambos gobiernos puedan dejar de lado la grieta y las peleas absurdas por política. Ni la gente que de verdad necesita una vivienda ni los vecinos podemos admitir más demoras”, remataron.

Pero, como se dijo, el diálogo entre ambas administraciones se cortó. En parte, porque a la par que avanzaba la rezonificación también lo hacía la toma: “Originalmente se censaron 188 familias y se había acordado no permitir ningún ingreso más. Eso no solo no pasó, sino que se profundizó la venta ilegal de lotes, crecieron las denuncias por inseguridad o por el robo de suministro eléctrico, a la vez que casi todas las semanas se construyen nuevas casillas”, advirtió a EL DIA la secretaria de Planeamiento municipal, María Botta. La funcionaria, que calculó que de 188 familias censadas se pasó a unas 1.000, insistió además en que el plan de urbanización es “ilegal” por avanzar sobre “áreas inundables” y mientras persiste “la venta, también ilegal, de lotes. Nosotros tenemos voluntad de diálogo, pero siempre dentro de la ley”, dijo.

La Provincia ya ha argumentado que el proyecto urbanístico de marras tiene “prefactibilidad hidráulica y respeta los mapas de peligrosidad de La Plata”. Y que, sobre esa base, se avanza en la delimitación del terreno. A la vez, reclama a la Comuna por el acompañamiento administrativo jurídico “para colaborar en la custodia del terreno que hoy vigilan Gendarmería y la Bonaerense”.