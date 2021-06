Habló por primera vez Leonor Shwadron, la esposa de Mauro Viale: "No me conocía con tanta fortaleza"

A poco de cumplirse dos meses de la muerte de Mauro Viale, Leonor Schwadron, quien fuera su esposa, lo recordó con emoción y dijo sentirse "bastante fuerte". La mujer también contó que vivió con preocupación la reciente internación de su hijo, el periodista Jonhatan Viale, también afectado por el Covid-19.

"No me conocía con tanta fortaleza. Parece que el hecho de sostener el crecimiento de mis hijos, que en este momento hay que apoyarlo mucho, hace que yo esté más fuerte todavía. Entonces, ellos son sosten de sí mismos, pero yo les aporto. Y eso me hace muy bien", dijo Schwadron en un diálogo con Pia Shaw en el ciclo radial El Espectador.

La mujer expresó que "gracias a Dios, Jony (Viale) se curó de su covid. Estuvo en cámara con su hijo Romeo, babeándose, y babeándonos todas sus abuelas". Recordó que la internacion de su hijo la transitó "con mucha angustia". "Él no quería transmitir y se comunicaba con Ivana, su hermana. No quiso que yo hablara con los doctores. Yo me angustiaba y me ponía ansiosa pero, por suerte, pudo salir adelante. Es joven”, remarcó.

Al recordar los últimos días con vida de su esposo, comentó que en principio Mauro "no quería saber nada con internarse. Hasta que lo convencieron del personal de la obra social: le avisaron que si él seguía así, se le iba a hacer un taponamiento cerebral. No le iba a llegar oxígeno al cerero y se podía morir”.

Acerca de la internación, resaltó que "solo tengo una pequeña queja. Estaba con ese cuadro de tanta descompensación pulmonar en terapia intermedia, con provisión de oxígeno. Y no sabemos por qué razón y quién decidió bajarlo a sala común. Y ahí no tenés el monitoreo permanente. Si se hubiera dado el monitoreo, lo hubieran asistido más rápido".

“El domingo hasta las 4 de la tarde estaba bien. Hubo una desconexión, se hizo un vacío y bueno... llamaron los médicos para informar a Jonatan, él fue a verlo para constatar. No lo podíamos creer", relató.

Tras ser la compañera de Mauro Viale durante 53 años, Schwadron señaló: "Yo digo que el mejor legado que nos dejó son dos: uno, el amor, el respeto y el cariño y la defensoría de su familia, que extraño mucho. Y luego, el trabajo. Padre de familia pero maestro para los chicos, creo todos hicieron escuela, tantos están trabajando ahora en tele gracias a los modelos que él transmitió. Así que tengo el orgullo de ser y seré por siempre la esposa de Mauro Viale”