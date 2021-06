Las sorpresas del Indio: más música, nuevas bandas y la promesa de “seguir cantando”

Cada vez que aparece -y no solo arriba del escenario- Carlos “El Indio” Solari capta la atención de sus fanáticos y de los medios en general por sus declaraciones. Ahora, además, el habitualmente silencioso ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se encuentra dicharachero, porque presentando su último libro “La vida es una misión secreta” en el que, acompañado por el dibujante Pablo Serafín, recrea visualmente sus canciones más emblemáticas (incluida una de las últimas, “Encuentro con un ángel amateur”). Así es que, tras una charla con fanáticos vía Twitter, ayer conversó Marcelo Figueras en la radio. Y, otra vez, sus frases quedaron resonando...

El artista de 72 años habló de la nueva obra, pero también repasó todos los tópicos que le propusieron. Y comenzó diciendo que “no he sido un tipo de contactarme mucho con los medios, el rol del artista es un invento extraño, creo que todo el mundo tendría que cantar y pintar, porque son terapéuticas”. Además, se consideró una persona que ha tenido “la suerte de tener facilidad” para las actividades artísticas desde la juventud.

Y luego se explayó sobre el trabajo en conjunto con Serafín, a quien primero le dijo que no “porque él hacía personajes raros, que estaban bien, pero para otro proyecto”. A criterio de Solari, “el tipo tenía hambre de trabajar, de hacer cosas más conocidas y cambió para conmigo, aunque me dijo que había cambiado en general”, motivo por el cual terminó haciendo “personajes más reales dentro de la locura que es el texto. Parecen los fotomontajes que hago yo, como las ilustraciones que hago yo”. Y añadió: “Yo elegí las canciones, luego lo dejé a Serafín liberado a que haga su interpretación, algunas son cercanas porque lo guié y en otras no, pero va en la línea de lo que yo pregono, la mayoría de las cosas las charlamos, él leyó mucho las letras, le gustaba lo que yo hacía y así era más fácil”.

“Voy a hacer dos bandas con la misma gente, la nueva se va a llamar El Míster y los Marsupiales Extintos, y voy a hacer la música más elaborada que tengo, que no es tanto el rock de guitarra”

PANDEMIA Y PAÍS

En cuanto a su mirada sobre el contexto actual de la Argentina, atravesado obviamente por la pandemia, el cantante fue muy crítico y tildó de “oscurantista” al comportamiento de la población: “Me da vergüenza que hay quienes se han mofado de las personas que están en la primera línea como médicos, enfermeras, camilleros” y los calificó como “ricachones de morondanga”. Pidió continuar “esmerándose en la transmisión de lo que está bien y lo que no está bien, porque hay gente que está con el proyecto de no cuidarse, que es volver al Medioevo”. Y, en el mismo sentido, indicó que hay “montón de gente implicada en delirios que son casi genocidios, como la pelea contra la vacunación, contra las medidas del gobierno para que sea lo menos riesgosa la pandemia para los habitantes del país”. Y apuntó a los que ponen “palos en la rueda”, como por ejemplo “los canales adictos a la locura, no se puede entender con qué cara dicen esas cosas”.

Y, una vez sumergido en el tema de los medios de comunicación, aseveró que sus dueños “son gente de mierda, la gente de mierda se une y la que no lo es trata de unirse, pero aquellos tienen el beneficio de la fuerza bruta, de la potencia del imperio o el poder de la prensa”. Y reconoció que él no entiende que “gente que ha ido al secundario, que tiene instrucción, siga creyendo en las pelotudeces que dicen”.

En el mismo marco, sostuvo que “canallas tiene que haber, gente que está en el poder, en lugares privilegiados, pero que vayan atrás de ellos como del Flautista de Hamelín, no se entiende. Los verdaderos dueños del planeta son invisibles”.

El artista contó que aceptó que en esta vida “no voy a estar cómodamente con mucha gente, porque para mi la rosca política no es el camino, difícilmente se llegue a un lugar tolerable” y precisó que ahora se dedica “a la virtud, a la compasión, porque ya ni los ideales me interesan, el peligro va más rápido que todas las soluciones que tenemos”. Y, muy duro, graficó que en el mundo actual “cuanto más rugbier sos, más valioso, yo ya no puedo cumplir la hazaña que prometí”.

“Tengo cosas para entretenerme y, si no, tengo que buscarlas, porque es lo que me abstrae del problemita que tengo con el señor Parkinson, que está avanzando de a poquito el tipo”

SIGUE CON LA MÚSICA

Lo que querían llegar sus fanáticos llegó cerca del final de la entrevista cuando Solari manifestó su deseo de “seguir cantando” y hasta anunció futuros proyectos musicales.

“Seguir cantando es la única promesa que hago últimamente, porque es lo que me gusta: cantar”, aseveró el icónico músico, a quien le “gusta mucho decir mis letras con música, soy más un rapsoda que un poeta”. Confesó “sigo haciendo canciones” y reveló que “todos los días hay una por lo menos”.

NUEVA BANDA

“Voy a hacer dos bandas con la misma gente, siempre que ellos quieran, hasta ahora me dicen todo que sí…”, bromeó, haciendo referencia a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, grupo que lo acompaña desde 2004. Detalló que “se va a llamar El Míster y los Marsupiales Extintos, y voy a hacer la música más elaborada que tengo, que no es tanto el rock de guitarra”, puntualizando que es “para la gente más grande” y que “no es tanto para bailar, es más lenta”.

Para despedirse y continuando con el abordaje de su constante actividad artística, El Indio declaró: “Tengo cosas para entretenerme y, si no, tengo que buscarlas, porque es lo que me abstrae del problemita que tengo con el señor Parkinson, que está avanzando de a poquito el tipo, mientras no venga de golpe”, haciendo mención a la enfermedad neurodegenerativa que padece desde 2016.

A pesar de la enfermedad, sin embargo, el Indio apareció cantando, a través de una pantalla, en los últimos shows de los Fundamentalistas. La última aparición fue furor, porque ante un problema de la empresa expendedora de tickets, la banda tocó gratis vía streaming desde Epecuén y el Indio presentó tema nuevo, “Strangerdanger”.

Días más tarde, el emblemático cantautor sorprendió al salir de su habitual silencio mediático con una confesión durante el fin de semana, al contestarle a un seguidor desde sus redes sociales el significado de “Ñam fri frufi fali fru”, el clásico tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (que forma parte del disco “Gulp”, de 1985). “Esos sonidos los producía una amiga cuando recorría mi cuello con besos cortitos. Una pavada, bah”, explicó el músico, poniéndole fin al debate sobre lo que quiso decir con ese título.