Francisco a empresarios argentinos: “No escondan la plata”

El papa Francisco pidió ayer a los empresarios que inviertan “en el bien común” y no escondan “la plata en los paraísos fiscales”, en un vídeo enviado a los participantes del XXIV encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que tiene sede en Argentina. “La inversión es dar vida, es crear, es creativa. Saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando está rabioso”, dijo en español.

“En una sociedad donde haya un margen de pobreza muy grande uno se tiene que preguntar cómo va la economía, si es justa, si es social o simplemente busca intereses personales. La economía es social”, apuntó.

El Papa argentino defendió que sindicatos y empresarios deben participar en “la construcción de una comunidad justa, económicamente y socialmente para todos” y bregó que las sociedades tienen que “volver a la economía de lo concreto”, a la “producción, el trabajo de todos”.

Además, apostó por la claridad y la transparencia en los negocios, pues dijo que “es muy difícil construir sin confianza social”.

Durante su mensaje, aseveró que “la mirada cristiana de la economía y de la sociedad que es distinta de la mirada pagana o de la mirada ideológica, es cristiana y nace del mensaje de Jesús, de las bienaventuranzas, de Mateo 25, de ahí nace la mirada”.

“A veces esos grandes acuerdos de grandes empresas o grandes inversores o gente importante están todos alrededor de la mesa, después de horas hacen el acuerdo, lo firman, y en el momento que están brindando por el acuerdo este que está del lado de la mesa con aquel que está allá hacen uno por debajo de la mesa. No, con confianza y nunca traicionar la confianza”, agregó.

De cara a los empresarios, Francisco resaltó además que, “para generar empleo, es importante el poder de las pymes porque de abajo viene la creatividad siempre”.

En el debate, la mayoría de los empresarios le apuntaron a “la alta” carga tributaria en nuestro país “una de las más altas del mundo”.

En esa línea remarcaron que muchas compañías han bajado las persianas en los últimos años.

El economista de la Universidad Austral Roberto Vassolo, aseguró: “Argentina no es justa ni próspera. Hoy estamos arriba del 45 por ciento de pobreza y no tenemos un sector privado dinámico y pujante”. Según el portal de Clarín, Marina Dal Poggeto, directora de la consultora Eco Go, también fue por ese lado: “En Argentina tenemos una tendencia extraordinariamente mediocre: sin crecimiento, sin ahorro para destinarse a la economía local, sin moneda para la inversión no vamos a poder terminar con la pobreza”.

RATAZZI DEJA FIAT

En otro orden, el empresario Cristiano Rattazzi dejará la presidencia de las sociedades de Fiat Chrysler Automobile (FCA) en la Argentina a partir de hoy y en su reemplazo asumirá Martín Zuppi, informó hoy el grupo automotriz. El también vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), cierra así en un ciclo empresarial que inició en 1970.