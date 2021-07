Cuántas muertes provocó el "Pokémon Go" a cinco años de su lanzamiento

Se cumplieron cinco años del lanzamiento mundial de "Pokémon Go", videojuego que es catalogado por muchos como el más mortífero de la historia: ya ha provocado al menos 22 muertes y 61 heridos.

Las cifras se actualizan en el sitio web pokemongodeathtracker.com, donde los usuarios suben notas referidas a decesos o incidentes relacionados al juego que revolucionó el mundo en el 2016 pero que con el correr de las semanas fue perdiendo fuerza, aunque sigue teniendo sus fanáticos.

La primera muerte reportada en dicha página fue en Guatemala, cuando un joven de 18 años entró a una propiedad privada para cazar un pokémon y fue recibido a balazos por el dueño.

Pero la cantidad de fallecidos pareciera ser mucho más que 22: en el paper "Death by Pokémon GO: The Economic and Human Cost of Using Apps While Driving" hicieron una estimación y definieron que solo en un pequeño poblado de Estados Unidos, los conductores distraídos jugando el título de Niantic provocaron 145.000 accidentes automovilísticos, hirieron a 30.000 personas y mataron a 256 solo en los primeros 148 días

Según academicos, el analisis es solido y correcto, pero no sería reproducible en otras ciudades. Dichos números, igualmente, ya superarían por alto margen los datos del sitio web.