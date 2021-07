Platense que asesoraba para invertir con criptomonedas perdió U$S 70 mil en una semana

Un platense que se jactaba de asesorar y ser conocedor del mundo de las criptomonedas perdió en tan solo una semana una fortuna. El protagonista de esta historia es un hombre de 53 años que se hacía llamar Pablo, reside en nuestra ciudad, está inscripto en AFIP como monotributista categoría E y tiene una sociedad por acciones simplificada (SAS) registrada en la Provincia.

A través de la cuenta de Twitter @Ozono_Merval ofrecía vender alertas para inversiones y logró que 58 seguidores -de lo 7 mil con los que contaba- le cedieran más de U$S 70.000 para invertir en criptomonedas. A través de un análisis técnico para identificar los momentos más convenientes para comprar un activo o para venderlo consiguió la confianza de sus seguidores.

“Está enfocado a la gente que no tiene tiempo de tradear, entonces entra y participa en el Fondo con un aporte de Capital mínimo inicial de U$S 100 y un máximo de U$S 5.000 por lo menos hasta ver cómo funciona y que todos los fin de mes muestro la rentabilidad. Eso tiene un costo del 5% mensual”, explicaba al sitio Infobae. “Durante 2 o 3 días aportan. Cierro. A fin de julio muestro rentabilidad", detalló el administrador y dijo a sus seguidores que el negocio era "100% barrani, ¿si? Que tiene un solo sustento, la confianza”.

La realidad marcó que la inversión de sus adeptos no llegó a fin de julio ni resultó rentable, por lo que sus inversores notaron que Pablo no enviaba mensajes ni comentarios sobre la gran inversión de U$S 70.000. Si bien todas las cuentas de "Ozono Merval" fueron eliminadas, los clientes que apostaron a la inversión de criptomonedas pudieron identificar a este personaje a través de una clave bancaria uniforme (CBU) con la que conocieron su nombre, apellido y número de CUIT.

El domingo pasado los clientes recibieron un mensaje de Pablo. “Gente me siento muy mal. No me está saliendo nada y sólo pierdo dinero. Ni duermo. Lo lamento mucho. A mí me está cagando la vida. Un desastre. Perdón. Necesito un descanso”, les escribió. Y agregó: “El Fondo cayó en un 50% si ETH sube solo será tristeza pasajera y les juro que iremos a festejar”.

Pero eso no fue todo. Cerró diciendo: "Vendí todo. Quedaron U$S 10.000. No estoy bien. Acá estoy y debo reinventarme. No tengo otra fuente de ingresos porque dejé todo por este proyecto. Operé mal y en caliente".