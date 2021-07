El dólar blue dio un respiro y los “financieros” siguen contenidos tras restricciones

Después de haber tocado los $180 el lunes con el debut de los controles sobre el dólar CCL dispuestos por la Comisión Nacional de Valores (CVN) y el Banco Central, el denominado dólar “blue” marcó un descenso de un peso, al cerrar en un promedio de $176 por unidad en las “cuevas” de la city porteña (dos pesos más en nuestra región).

De todos modos, la brecha con las otras cotizaciones del billete estadounidense sigue siendo amplia -un poco más del 80 por ciento con el mayorista- y además le sacó entre 8 y 11 pesos de diferencia al resto de los tipos de cambio que operan en el mercado, más allá de cortar ayer con una racha de varias jornadas de avances consecutivos. Desde abril aumentó unos 40 pesos.

Mientras, los dólares “financieros”, volvieron a registrar leves bajas. El denominado “contado con liquidación” (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,3 por ciento, a 166,24 pesos por unidad.

Mientras, el “dólar bolsa” o “dólar MEP” -que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlo y se venden en dólares- descendió 0,4 por ciento, a 165,38 pesos por unidad.

La cotización del dólar minorista cerró a $ 101,48, con una suba de seis centavos en relación al cierre del lunes. Así, el dólar con el recargo de 30 por ciento -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 131,92 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35 por ciento sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 167,44.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense se negoció con un alza de tres centavos en comparación con su último cierre, para quedar en un promedio de $ 96,12.

comprador

El Banco Central (BCRA) marcó una intervención neta positiva de aproximadamente U$S 410 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) en los primeros dos días de la semana -US$ 200 millones el lunes y U$S 210 ayer- y acumula unos U$S 785 millones en lo que va de julio.

De esta forma, la autoridad monetaria superó en tan solo ocho días hábiles los U$S 727 millones que embolsó a lo largo de junio pasado y, así, recuperó el ritmo de engrosamiento de sus reservas que le permitieron acumular más de U$S 7.200 millones en compras desde que empezó 2021, el nivel más alto desde en los últimos nueve años. De todos modos, no parecen suficientes mientras de vienen pagos de deudas.

El analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana dijo que “la oferta privada volvió a prevalecer en el desarrollo de las operaciones, posibilitando nuevo saldo positivo para la intervención oficial”, en una jornada en la que movieron U$S 315,9 millones en el segmento contado y U$S 218 millones en contratos a futuro negociados en el Rofex.

Más cepo

El lunes comenzó a operar la Comunicación “A” 7327 del BCRA, que establece para los importadores que acceden al MULC la obligación de presentar una declaración jurada en la que certifiquen que ni ellas ni ninguna otra empresa o persona humana que responda a estas realice operaciones de compra de dólares a través del mercado bursátil, en los 90 días previos y posteriores al acceso al mercado cambiario.

El objetivo de esta medida, según el BCRA, “es evitar que empresas que accedían con un CUIT al mercado mayorista para comprar insumos o bienes de capital usaran, al mismo tiempo, otro CUIT de una compañía o persona que controlan para dolarizarse a través de la compra de dólar MEP o CCL, esto es, la compra y venta de títulos en moneda extranjera nominados en pesos, liquidados en el país o el exterior”.

Del lado de la oferta, el superávit comercial y la fuerte liquidación de exportaciones del complejo agroindustrial ante la recuperación histórica de precios de la soja, el maíz y el trigo, entre otros cultivos, estaría ayudando al Central a sostener la pauta cambiaria, de modo de llegar a fin de año con un tipo de cambio promedio de $102,40. Claro que proyección debe enfrentar el segundo semestre con elecciones.