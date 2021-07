Memorándum con Irán: Cristina dijo que "esta causa es un disparate judicial e institucional"

La vicepresidenta Cristina Kirchner calificó hoy de "disparate judicial, institucional y político" a la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán, en el marco de su exposición durante la audiencia pública que se realiza esta tarde.

"Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país. Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación", subrayó en el inicio de su exposición la ex presidenta.

Ayer, tras el pedido de postergación de la audiencia efectuado por la querella de la DAIA, el Tribunal resolvió celebrarla una hora más tarde, pero no la postergó de fecha como presentía la representación política de la comunidad judía. Durante casi una hora, expuso sus argumentos para sostener el pedido de nulidad.

El pedido de Cristina Kirchner es porque dos de los jueces que reactivaron la denuncia archivada en primera y segunda instancia visitaron la Residencia de Olivos y la Casa Rosada entre el 2015 y 2019, para mantener reuniones con el entonces presidente Mauricio Macri. Se trata de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que reabrieron la causa contra la Vicepresidenta , y que según denunció visitaron a Macri en momentos determinantes de decisiones judiciales contrarias al kirchnerismo. Y contra los que tuvo muy duros términos.

Durante su presentación, la vicepresidenta dijo hoy que "desde el primer día del Gobierno de Mauricio Macri ocurrieron hechos gravísimos y el Poder Ejecutivo buscó controlar al Poder Judicial para usarlo para perseguir a opositores".

"Pepín Rodríguez Simón asesoró a Mari y hoy está prófugo. Pepín armó la llamada mesa judicial" durante la gestión anterior, dijo la ex presidenta.

"Esta causa tuvo desde un inicio a ser usada en la política interna", afirmó Cristina, quien además dijo que está demostrado que durante el gobierno anterior "se dispuso de un conjunto de personas, células en la AFIP, para perseguir a mi familia".

También le apuntó a los jueces Julián Ercolini y al fallecido Claudio Bonadio, a quien acusó de haber lanzado una "cacería" en su contra "pidiéndome el desafuero, pero no lo logra". "¿En serio quieren hacernos creer que todas estas causas son legales? Los jueces mintiendo, esto es un escándalo monumental nunca visto", agregó.

"Tanta violación de todo, porque no les quedó nada por violar, ¿todo únicamente para perseguir a los opositores?", se preguntó. "Me quisieron doblar la mano para que aceptara pagarles cualquier cosa, pero me negué, me negué", dijo con la voz entrecortada, en referencia a los fondos buitres, a los que ubicó detrás del impulso de la causa del memorándum y de otras causas judiciales.

"Esto me duele tanto, me duele tanto. Lo único que me rige es dejarles a mis hijos, a mis nietos y nietas un país mejor que el que recibió su abuelo en 2003", agregó.

"La verdad, que si no tomamos conciencia lo que nos ha pasado a los argentinos en los últimos años difícilmente podamos encontrar un camino después de esta pandemia", cerró.

En tanto, un grupo de familiares de víctimas del atentado a la AMIA avisó a la Justicia que no participará de audiencia ya que tiene lugar el mismo día en que se hará el acto a 27 años del hecho que provocó 85 muertos.

Ante el Tribunal, los familiares Luis Czyzewski y Mario Averbuch, querellantes en la causa, se excusaron porque estarán recordando la memoria "de 85 argentinos que perdieron la vida en ese infausto atentado terrorista, entre quienes se encontraban" sus hijas y "porque la audiencia ordenada por el Tribunal es nula".

La audiencia es por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y que Cristina Kirchner intenta que no llegue a juicio, por lo que justificará en persona en una audiencia vía zoom el pedido de nulidad ante el Tribunal Oral Federal a cargo de los jueces Daniel Obligado, Graciela López Iñíguez y José Michillini.

"Los familiares de las víctimas del atentado terrorista a las sedes de AMIA-DAIA no le tenemos miedo a la verdad. Por el contrario, desde que el Fiscal Nisman formuló su denuncia sólo deseamos que se realice el Juicio Oral y Público, oportunidad en la que los imputados podrán ejercer plenamente sus defensas", resumieron.