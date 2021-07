Macri y Bullrich quedaron imputados en la denuncia por presunto contrabando de armas a Bolivia

Mauricio Macri y Patricia Bullrich fueron imputados hoy por el fiscal Claudio Navas Rial, quien decidió impulsar la investigación por el envío de armamento a Bolivia y determinar si se trató se un contrabando, como denunció el Gobierno nacional.

La medida alcanza también al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, al ex embajador ante Bolivia Normando Alvarez García, a Gerardo José Otero (ex directo de la Gendarmería Nacional Argentina), a Rubén Carlos Yavorski (ex comandante mayor director de Logística de la Gendarmería) y Carlos Miguel Recalde (ex director de Operaciones de la Gendarmería).

Lo que hizo el fiscal Navas Rial fue solicitar algunas medidas de prueba que incluyen pedidos de informes a los gobiernos de Argentina y Bolivia, aunque no hizo lugar a otros requerimientos formulados por el Gobierno nacional, como un reporte de las llamadas entre el ex presidente y los demás acusados.

La denuncia que formulara el Gobierno es por el presunto "envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia" y lo hizo con las firmas de los ministros de Justicia, Martín Soria, y de Seguridad, Sabina Frederic, así como de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont.

La presentación acusa a la administración anterior de haber puesto "material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Añez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales".

"El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", afirmaron los funcionarios nacionales en su presentación.

La acusación surgió de la Cancillería de Bolivia, que la semana pasada dio a conocer una carta de 2019 en la que uno de los comandantes de la Fuerza Aérea Boliviana agradeció la "colaboración" al entonces embajador argentino, Normando Alvarez García, y le comunicó que había recibido una lista de de "material bélico".