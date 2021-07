Vidal le respondió a Cristina Kirchner: "¿Qué es ser rudo: decirle nazi y fascista a la oposición?"

María Eugenia Vidal tomó el guante y le respondió a Cristina Kirchner que en su discurso durante el cierre de las listas, el sábado, arremetió contra la oposición y sus formas de hacer política la señalar. "El marketing y el coaching, por favor, se nota cada vez más; al principio era novedoso: carita, saltitos... Todo era novedoso. Acostumbrados a nosotros, que somos rudas y rudos, la novedad del saltito y la cosita era... Con saltitos y risita no vamos a ninguna parte”, había señalado la ex mandataria.

Tras los dichos de la vicepresidenta, Vidal deslizó: "Definamos qué es ser rudo. ¿Decirles imbéciles a la oposición, nazis, fascistas?; ¿Sacar a patadas en el culo a los narcos de los barrios o insultarte por televisión?".

"Estamos viviendo la peor situación que recuerdo desde el 2001, con mucha angustia y preocupación de la gente", criticó Vidal sobre la situación del país. Y agregó que “no ser candidata en la provincia de Buenos Aires no significa que abandone a los bonaerenses, sino que se promuevan nuevos liderazgos, porque no estarían (Diego) Santilli y (Facundo) Manes; nosotros vamos a defender a todos como diputados nacionales".

Para la precandidata porteña "en esta elección se juega que el oficialismo no tenga mayoría automática. No se trata de ganar. Cada voto que Juntos no tenga van a ir al Frente de Todos y van a hacer que no tengamos esos 10 diputados que necesitamos. Si no votamos una alternativa opositora todo va a empeorar".

En torno a la gestión del gobierno nacional durante la pandemia, Vidal dijo que "acá hubo dos maneras distintas de gobernar. Una cosa es la pandemia y otra es la cuarentena y las decisiones que se tomaron como que la gente no vuelva de viaje o cerrar las escuelas".

También habló de la situación de los argentinos varados en el exterior y del ex presidente Mauricio Macri respecto de su viaje a Europa. "Mauricio está varado como miles de argentinos, no elegimos que no sea parte de la campaña porque ya debería haber vuelto", enfatizó.

En cuanto a la oposición, comentó que "la coalición está desde 2015 y cuando fue derrotada quedó junta y se fortaleció. La unidad es nuestro enorme valor". Por último, puntualizó que “la complejidad de Argentina requiere de un cambio y de muchos líderes para sacar al país adelante. Necesitamos nuevos líderes y consolidar a los viejos y entre ellos está Mauricio".