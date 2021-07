“Pase sanitario”: dudas en los bares locales respecto a la ampliación y control del aforo

En la jornada de ayer debía empezar a regir en La Plata el “pase sanitario” para los vacunados que permitirá ampliar el aforo en las instituciones comerciales, deportivas y sociales bajo techo. La medida del gobierno provincial, acompaña al salto de Fase 3 a la Fase 4 que permitió llevar la capacidad de estos reductos de 30 a 50 por ciento, e implica que estos locales podrán además ampliar el aforo otro 20 por ciento extra con clientes que efectivamente cuenten con la vacuna.

Sin embargo, en algunos comercios aún existen dudas con respecto a cómo se implementarán los controles con los clientes inmunizados, que según se anunció oportunamente debe realizarlo cada local. A su vez, ayer existía incertidumbre debido a que si bien debía empezar a regir la medida, no había sido reglamentada.

En este marco, Gerónimo, encargado de un resto ubicado en una conocida galería céntrica, explicó sobre la iniciativa que “recién nos enteramos que con la vacunación va a entrar más gente así que estamos muy contentos porque al principio la gente no elegía sentarse la zona del subsuelo. Luego empezó a usarse la vereda como una opción y por suerte el local empieza a sumar gente y a agregar más mesitas”.

“Estamos muy contentos porque podemos empezar a laburar como antes de la pandemia, con movimiento de gente y con buena cantidad de personas, porque ocurrió que se redujo personal”, dijo.

En cuanto a la implementación del pasaporte sanitario de inmunizados, señaló que “tengo entendido que hay un código QR para constatar lo de la vacunación. Nosotros vamos a estar viendo que la gente que esté vacunada se pueda sentar”.

Asimismo, sostuvo que la galería donde se encuentra el local también lleva adelante una serie de “controles protocolares correspondientes para que la gente pueda entrar”.

Brian, a cargo de otro bar ubicado en galería resaltó que “el crecimiento del aforo es muy grande, y eso nos influye a todos, a los empleados y a los dueño, porque que baje el trabajo en el lugar significa que a nosotros nos bajan la cantidad de horas, la rentabilidad del lugar, así que estábamos esperando este momento que nos conviene a todos”

En relación a la implementación de los controles, señaló que “todavía no lo hemos pensado, pero el control siempre viene desde la galería, y lo que es afuera (la clientela) está al aire libre”.

En tanto, desde otro local gastronómico indicaron que “tenemos seguridad en cada puerta, tenemos todos los protocolos desde alcohol y temperatura en cada puerta, y ahí tenemos el control de la cantidad de personas que están adentro y afuera”.

Respecto de los controles de los inmunizados, se explicó que aún no informarán lo definido por el local “porque el protocolo todavía no está firmado”. “La gerencia nos informó que el decreto todavía no se firmó”, expresó.

Lo que se sabe por los anuncios oficiales es que puede ocurrir que en el 50 por ciento del aforo inicial convivan algunas personas que están vacunadas con otras que no. “Pero a partir de ahora, una vez que ese tope de aforo se completa, solo pueden ingresar más si están vacunados”, fue la explicación oficial.

Ayer no se descartaba que el gobernador Axel Kicillof realice alguna alusión vinculada a esta disposición en la habitual conferencia de los martes, donde se espera además el anuncio de un paquete de medidas.

En declaraciones a la prensa, desde la Federación de Gastronómicos bonaerenses dijeron que esperaban con ansiedad los anuncios para empezar a trabajar con la nueva modalidad: “Necesitamos más aforo. Con el público permitido hasta ahora es muy difícil mantener el negocio. Esperamos la decisión del gobernador y de los municipios”, indicaron.

Desde esa entidad coincidieron con el planteo que ya había realizado desde la cámara que nuclea a los empresarios gastronómicos de la Ciudad, desde donde habían pedido un aforo del 100 por ciento pero también que se amplíe el horario de atención. Para los distritos en fase 4 como La Plata está permitido atender al público hasta la medianoche. En el sector esperan extenderlo, como mínimo, hasta las 2 de la madrugada.

Después de casi 18 meses de trabajo reducido, en las entidades reciben con alivió cada medida de flexibilización de las restricciones, aunque siempre manteniendo los cuidados en los comercios.