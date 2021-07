Luz Gaggi: una historia de superación detrás del brillo de la platense en "La Voz"

"Yo soñaba con ser bailarina pero por el accidente no pude caminar". Esa fue una de las primeras frases con las que Luz Gaggi, la platense de 18 años que brilla en "La Voz Argentina", se presentó en el exitoso reality de Telefe cuando le tocó debutar con las a audiciones a ciegas.

Su historia de dolor y superación llevó a que los jurados y el público se emocionen, más allá que luego con su actuación dejó a todos con la boca abierta. Sobre ese episodio la protagonista reveló que a los 9 años sufrió un grave accidente que la dejó sin caminar un largo tiempo. Ese fue el freno que le puso a uno de los sueños de su vida: ser bailarina. En aquel entonces estudiaba danza y estaba en su mejor momento, es por eso que fue un golpe duro.

Pero fiel a una verdadera luchadora de la vida Luz no se rindió y apostó por su otra pasión: la música. De a poco se fue convirtiendo en una gran artista ya que de chica siempre la elegían para cantar en su colegio, el Esquiú de City Bell. Ya todos en la comunidad educativa conocían su voz y por ello es que recibía múltiples ovaciones.

Edgardo, su padre, también dio detalles del duro momento que les tocó atravesar: "A los 9 años, Luz sufre una epifisiolisis, que es el desplazamiento de la cabeza de fémur. Realmente fue una trompada", contó el papá de la artista platense y recordó que "era una nena que vivía saltando, bailando y haciendo piruetas. De pronto verla en una silla de ruedas fue un gran aprendizaje".

La propia Luz aseguró que "empecé a estudiar, a ir a canto. Mi mamá me fue incentivando, me llevó a todos lados. Ahí de a poquito fui creciendo en el canto".

Claro que su vida dio un vuelco rotundo cuando cantó "One and Only" y emocionó al jurado. Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky se dieron vuelta tras escucharla cantar y el dúo Montaner fue el elegido por la joven citibelense. Anoche, en la primera batalla, demostró nuevamente su enorme y particular voz para avanzar tanto en el reality como en su sueño.