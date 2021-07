L-Gante: el “pollo” que no fue de Cristina abre en la tevé “La cocina de los Calamaro”

“La cocina de los Calamaro”, que tendrá a toda la familia del músico y productor Javier Calamaro cocinando desde mañana a las 13.30 por la pantalla de El Nueve, no podría haber elegido mejor a su primer invitado. Se trata de L-Gante, el cumbiero que pisa fuerte entre los jóvenes, y que en las últimas horas captó la atención de los medios y portales políticos, en tanto, en el acto oficial que Cristina Fernández encabezó el jueves en Lomas de Zamora, hizo una referencia sobre él que no pasó inadvertida.

“En 2014, gracias al Conectar Igualdad y un micrófono de $1000, L-Gante, hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, aseguró la Vicepresidenta durante la presentación del programa Conectar Igualdad Lomas. “Si todos los pibes tienen computadoras, se incorporan al mundo digital, es posible que haya muchos que formen empresas que tengan que ver con las nuevas tecnologías”, agregó.

La referencia de Fernández a L-Gante desató una ola de repercusiones: las redes sociales, por empezar, se llenaron de memes, en tanto, Cristina lo presentó como “elegant”, con pronunciación en inglés, y su nombre artístico es bien barrial: elegante.

Más allá de este chascarrillo, que fue usado en infinidad de chistes para diversión de tuiteros y seguidores del músico, causó furor la reacción de Eduardo Feinmann repasando las letras de L-Gante al grito, casi de horror, “¡esto es lo que le gusta a Cristina!”. El video del periodista se hizo viral.

En este marco, Elián Ángel Valenzuela, tal su verdadero nombre, se refirió al escándalo en el que quedó involucrado.

Según dijo en diálogo con LN+, no accedió a la computadora del programa Conectar Igualdad por haber sido estudiante sino que fue por haberla comprado.

“Soy un pibe que hacía música con la netbook. No conozco a CFK personalmente. Me causó un gran impacto esto de estar como ejemplo o referente. Yo solo hice lo que me gustaba, con bajos recursos”, manifestó.

L-Gante

Y agregó: “No me siento usado (por Fernández). Ella dijo el logro que yo tuve. Creo que podría corregir, que no hay que recibir cosas así porque sí. Le gente que me vendió la computadora es porque no le dio uso, a mí me gustaría que la gente que recibe eso la use”, manifestó.

Para su participación en “La cocina de los Calamaro”, L-Gante reformuló un tango compuesto por Calamaro (“Sordidez y Sordera”) para darle su impronta cumbiera.

Sacha y Romeo Calamaro, hijos de Javier, su pareja Paola Montes de Oca, el chef Rodrigo Aguirre y el músico Leandro Chiappe acompañarán a Javier en esta aventura televisiva.