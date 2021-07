Acusaciones cruzadas y fuerte tensión entre IOMA y FEMEBA

Un cruce de alto voltaje se produjo entre la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) y el Instituto Obra Médico Asistencia (IOMA). Fue después de que la Federación que agrupa a profesionales de diferentes distritos bonaerenses saliera a reclamar por una deuda por pagos atrasados y desde la obra social respondieron asegurando que Femeba “hace un mal uso de los recursos que paga IOMA e incentiva el cobro indebido”.

En concreto la entidad médica bonaerense intimó al IOMA, mediante una carta documento, a saldar una deuda “de más de 900 millones de pesos por prestaciones impagas, en algunos casos desde hace dos años”, de acuerdo a lo señalado por la secretaria de Hacienda de la institución, Dra. Verónica Schiavina.

La directiva de la federación profesional que nuclea a 113 entidades primarias con ámbito en 117 municipios bonaerenses, sostuvo que “desde julio de 2019 se nos adeudan los honorarios de las prestaciones de la llamada alta complejidad liviana, desde julio de 2020 no se paga la atención por el programa de prevención de cáncer colorrectal, y desde agosto del año pasado las colocaciones del DIU, entre otros ejemplos”.

“Hemos formulado reiterados reclamos al IOMA por esta enorme deuda y ahora hemos enviado una carta documento, pero no hemos tenido respuesta alguna, pese a lo cual tenemos la esperanza de que IOMA nos convoque para comenzar a regularizar esta situación, para poder continuar con las prestaciones a los afiliados como hasta ahora”, enfatizó Schiavina, a través de un comunicado.

También indicó la profesional que “desde marzo de 2019, los aumentos arancelarios del IOMA tienen un retraso del 30 por ciento con respecto al índice inflacionario, deterioro que es sustancialmente superior en el caso de las prácticas en las que se requiere el empleo de insumos”.

“IOMA dice que sus beneficiarios le importan, pero tiene deudas con nosotros por prestaciones brindadas hace casi dos años; ¿de verdad pretende que le crean que cuida a sus afiliados, cuando no les paga a quienes verdaderamente cuidan y atienden a esos beneficiarios? ¿De verdad cree que, pagando los peores aranceles entre más de 100 obras sociales, hasta dos años después de realizada la prestación, con una inflación de más del 40 por ciento, y con una presión fiscal asfixiante ejercida por Nación y Provincia, puede brindar una atención de calidad a sus beneficiarios?”, agregó.

“Como médicos somos protagonistas de la lucha contra la pandemia por Covid- 19, arriesgando la vida y la de nuestras familias en esa batalla, sufriendo daños económicos, físicos, y psicológicos. Mientras la sociedad en su conjunto reconoce y agradece nuestro esfuerzo, el IOMA mantiene una deuda millonaria con nosotros”, finalizó la Schiavina.

FUERTE RÉPLICA

Por su parte el titular de la obra social provincial, Homero Giles, salió al cruce del reclamo y aseguró que “FEMEBA hace un mal uso de los recursos que paga IOMA e incentiva el cobro indebido. Le cobra de más a nuestros afiliados en contra de aquello que firma”.

El funcionario dijo que “FEMEBA es una cámara que nuclea a prestadores. IOMA no tiene convenio con los médicos, tiene acuerdo con FEMEBA, por lo que es su responsabilidad lo que les paga y cómo les paga, no es responsabilidad de IOMA. IOMA paga la cápita”.

A su vez aseguró que “es absolutamente falso que IOMA debe cerca de 1.000 millones de pesos. Porque la semana que viene se paga la cápita y estamos dentro de los plazos regulares. Hay algunas facturas pequeñas que están por fuera de cápita y que se están liquidando y pagando de a poco. Esta situación está hablada con FEMEBA, la cual está en tema. Por eso no se entiende este reclamo público. Desde que asumió esta gestión, FEMEBA viene cobrando todos los meses. Financieramente con FEMEBA se está al día. IOMA no ha dejado de pagar un solo mes, incluso haciendo frente a deudas que no eran de esta gestión”.

Giles sostuvo que “incluso en los meses más complicados de la pandemia, como los del año pasado y este año, en donde hubo una baja del 90 por ciento de las prestaciones de consulta en los distritos como en La Plata, Ensenada y Trenque Lauquen -que tienen otro modelo de pago que es por prestación, es decir que se hace la prestación y se paga, no como en FEMEBA que es por cápita, es decir un monto fijo por afiliado-, esos distritos cobraron un 80 por ciento de lo que suelen cobrar en un mes normal, a diferencia de FEMEBA que cobró el monto total de la cápita”. Y continuó: “Por lo cual a IOMA le preocupa mucho, porque hay un problema que tiene que resolver FEMEBA en su territorio, en sus 126 distritos en los que trabaja FEMEBA hay un cobro indebido a nuestros afiliados. Esto es lo que más nos preocupa, porque está legitimado por FEMEBA”.

“¿Por qué? -se preguntó Giles-. Porque si bien FEMEBA firma un acuerdo en el que el máximo del copago es de 290 pesos, ellos han mandado notas oficiales desde la Federación convalidando el cobro de 550 pesos. Con lo cual nos preocupa que FEMEBA no cumpla con la firma del convenio y acuerdo con IOMA y perjudique a nuestros afiliados”, dijo. “No entendemos por qué firma una cosa y en la práctica no cumple con su palabra y con su firma”, insistió.

Por otro lado, Giles sostuvo que “lo que estamos viviendo en los 126 distritos de FEMEBA es que constantemente están pidiendo a IOMA reuniones los círculos médicos porque están muy preocupados con la situación de FEMEBA porque no saben qué cobran” de la Federación. “Los valores son muy bajos en comparación con los valores que acuerda IOMA con la federación. IOMA acuerda un valor de consulta y FEMEBA paga un valor inferior y no se entiende el porqué”, sostuvo.

En otro tramo, desde el IOMA sostuvieron que “nosotros hemos calculado el consumo de los médicos de FEMEBA y el cálculo nos da como resultado que en todos los distritos por el consumo, multiplicando el valor de la cápita y todos los demás componentes que van por fuera de la cápita FEMEBA gasta 500 millones de pesos por mes cuando IOMA le paga por mes 650 millones de pesos por mes. Es decir que muchos profesionales no saben dónde van a parar 150 millones de pesos mensuales que FEMEBA no paga en concepto de consultas y prácticas de las médicas y médicos de los 126 distritos”. E insistió: “Hay un mal uso de los recursos que IOMA paga. También incentiva el cobro indebido en contra de aquello que firma”.