Paolo Montero vaticinó que “San Lorenzo será un equipo complicado”

El entrenador de San Lorenzo, el uruguayo Paolo Montero, se manifestó ayer conforme con el plantel azulgrana y vaticinó que el suyo va a “ser un equipo complicado” en el campeonato de la Liga Profesional.

“Estamos muy contentos con el plantel que se formó, sólo se fue Juan Ramírez (a Boca), y siento que vamos a ser un equipo complicado”, destacó el técnico.

El DT valoró el desempeño del equipo que le ganó a la formación juvenil de Boca, 2 a 0.: “Tuvo una buena actitud, pero somos conscientes que tenemos que seguir por este camino. Recién llevamos jugando tres fechas y el torneo es muy largo; hay que seguir creciendo futbolísticamente”.

El ex defensor de la selección uruguaya comentó que ante Boca vio un equipo “corto, agresivo, que busca recuperar enseguida y contragolpea muy bien”, aunque destacó que con el plantel que tiene “podemos optar por la posesión también”.

El técnico azulgrana no confirmó el once para medirse mañana ante Banfield (hoy lo decidirá), ya que espera la evolución del mediocampista Julián Palacios, que arrastra un golpe en el tobillo derecho. “La idea es no arriesgarlo”, dijo.

Si el jugador pampeano termina siendo considerado, el posible equipo sería con: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Francisco Flores y Gabriel Rojas; Julián Palacios, Néstor Ortigoza, Yeison Gordillo y Óscar Romero; Ángel Romero y Nicolás “Uvita” Fernández.

Montero elogió también la labor de los hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero, a los que destacó que “se complementan muy bien con Néstor Ortigoza, hacen buenas triangulaciones. Además, aseguró que al delantero Franco Di Santo (distensión en el isquiotibial derecho), “lo veo mucho mejor” pero va a esperar a que esté al 100 por ciento.

Acerca del partido ante Banfield, dijo que “me imagino que va a ser un partido cerrado, nos vamos a encontrar con un equipo que contragolpea bien, que tiene buenos juveniles. No va a ser fácil”.