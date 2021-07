“Compito contra las viejas prácticas de la política que nos llevaron a la decadencia”

En su oficina de la Fundación INECO (Instituto de Neurología Cognitiva) que preside, Facundo Manes gesticula y enfatiza. Se entusiasma cuando habla del futuro de la Argentina y de la necesidad de dar discusiones de fondo para salir “de la decadencia crónica”. Su teléfono suena a cada rato e interrumpe la charla. Y se ríe porque por estos tiempos de candidato, mezcla consultas médicas con llamados de dirigentes de su partido, la UCR, como de otras fuerzas políticas.

Manes, precandidato a diputado nacional por Juntos, deberá competir en las Paso con Diego Santilli, que viene con el respaldo del PRO. Y lejos de la polémica, planteó concentrarse en generar una “nueva mayoría” para discutir el futuro del país. A continuación, la entrevista que concedió a EL DIA.

- ¿Cómo, de pronto, un neurocientífico reconocido decide dar un gran salto a la política?

- Siempre estuve comprometido con mi país. ¡Desde chico! En el ‘85, fui presidente del centro de estudiantes de mi escuela secundaria, uno de los primeros desde el retorno de la democracia. Luego, viajé a Buenos Aires para estudiar Medicina en la UBA, donde también siempre me mantuve cerca de la militancia radical. Después, viajé a continuar mi formación al exterior y decidí volver al país en el 2001, en un momento de profunda crisis y confusión, para aportar desde mi área de experiencia. Así, fundamos varias instituciones (INECO, Fundación INECO, el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, el centro Cites-INECO) que hoy son referencia para el campo de la neurología y las neurociencias en toda la región. Además, desde estas instituciones, colaboramos con distintos gobiernos para contribuir al diseño de mejores políticas públicas en materia de salud y capital mental.

Pero hoy el contexto es muy diferente. Esta la crisis más importante de la historia Argentina. Y, como ustedes saben, los médicos somos gente de comprometernos. Miren sino el ejemplo de Don Arturo Illia, símbolo de un presidente honesto, y de René Favaloro, mi gran inspiración, el argentino más importante del siglo XX. Por nuestra vocación y nuestra formación, vamos donde está el dolor, no huimos de él. Y hoy hay un profundo dolor. Por eso, en medio de esta enorme crisis, veo claramente el para qué involucrarme, cosa que no veía en años anteriores. No quiero una sociedad del sálvese quien pueda, ni la sociedad de “se salva quien yo quiero”. Entre tanta incertidumbre y sufrimiento, con todo por delante, esta es una nueva oportunidad de moldear el país que queremos y poner en marcha el plan estratégico que nos debemos.

- ¿Por qué eligió el radicalismo?

- Tengo una historia familiar radical y mi corazón siempre estuvo ahí. De chico, me enamoré de Alfonsín y, como te mencioné anteriormente, siempre estuve cerca de la militancia radical. Me identifico con sus valores y, hoy en día, con su predisposición a discutir sobre el futuro. El radicalismo está de pie y dispuesto a fortalecer la coalición opositora. Pero tenemos que abrirnos. No alcanza solo con la UCR. Una transformación tan profunda como la que tenemos que encarar necesita de una gran diversidad y participación de parte de todos los sectores.

- Usted rechazó en su momento una propuesta que le hizo llegar María Eugenia Vidal. ¿Qué fue lo que lo decidió ahora a aceptar una candidatura?

- Como mencioné anteriormente, en 2017, no veía un claro para qué. Por eso, agradecí la invitación que me hizo la ex Gobernadora y decidí seguir aportando desde mi lugar, trabajando desde la medicina y la ciencia. Hoy, aquí, estamos discutiendo seriamente ese para qué y por eso decido dar el paso. Además, como también dije, estamos viviendo la crisis más grande de nuestra historia y eso necesita que todos demos el paso y estemos presentes. La pregunta ya no es quien se involucra sino como hacemos todos para involucrarnos.

- La salida de la difícil situación que vive nuestro país, ¿es desde la política?

- ¡Claro! La política es la herramienta clave para la transformación social. Por eso no tenemos que combatirla ni correrla, sino transformarla. Viene un nuevo país en un nuevo mundo y está claro que las prácticas de siempre ya no funcionan. Nuestra tarea será poner fin a esas viejas mañas y buscar respuestas honestas e innovadoras a los problemas que nos aquejan hace décadas.

- ¿Cómo se cura la Argentina de esta crisis económica y social? ¿Cómo será la campaña para estas internas y que mensaje llevará a los bonaerenses?

- Para salir de esta trampa hay que mirar al futuro, reconocer el retraso y comenzar a aprender. Necesitamos un nuevo gran sueño colectivo que nos una detrás de un proyecto de país. Que nos haga levantarnos todas las mañanas con esperanza. Y ese proyecto colectivo es el desarrollo basado en el conocimiento. El conocimiento no es sólo la fuente del crecimiento, sino que es también una gran herramienta de justicia social. Quiero transmitirle a los bonaerenses que ellos mismos son el motor de prosperidad de nuestra economía. Una comunidad interactuando, imaginando, pensando, creando, innovando, es la principal riqueza de los argentinos.

- ¿Cuáles son las razones por las que cree que la gente lo elegirá a usted y no a su oponente del PRO?

- Primero, hay que entender que las internas fortalecen la democracia. Esta es una instancia positiva para la oposición y debe servir para replantearla y enriquecerla, para tomar más musculatura, para sumar nuevos elementos que permitan construir y fortalecer una opción superadora, una alternativa real de poder de cara al futuro.

Por otra parte, como vengo diciendo desde el cierre de listas, yo no voy a competir con el Pro sino con las viejas prácticas de la política, con las recetas de siempre que nos hundieron en esta decadencia crónica. Nuestro gran desafío es el de demostrar que existe una visión diferente respecto a cuál es la impronta hacia futuro que tiene que tener la oposición en la Argentina. Y sé que somos muchos los que queremos esta visión superadora. Por eso, tenemos que trabajar para construir nuevas mayorías.

- Más allá del resultado de la Paso en Juntos, ¿qué es lo que se pone en juego en esta elección legislativa?

- En esta elección legislativa se pone en juego el liderazgo de la UCR en la coalición opositora y que se consolide una visión de país que no se define solamente como “anti” sino que expresa un proyecto colectivo de desarrollo.

- En la política y en los medios de comunicación se especula que si le gana la interna a Santilli y luego hace una buena elección en la Provincia, se transformará casi en forma automática en candidato presidencial. ¿Le gustaría ser Presidente?

- Esta es una elección clave, es un momento bisagra, de mucho dolor e incertidumbre. Muchos, por mirar demasiado hacia adelante en sus proyectos personales, tropezaron con la piedra que tenían enfrente. Y, como dije, yo estoy acá para plantear una nueva agenda, para ayudar a unir a los argentinos, para ser parte de un proyecto colectivo que transforme y desarrolle a la Argentina de una vez por todas. En ese sentido, esta elección es un paso más en mi compromiso con mi país.

