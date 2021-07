Un futbolista esperó que terminara el partido para proponerle casamiento a su pareja

Parecía el final de una película pero en realidad estaba ocurriendo al término de uno de los encuentros oficiales disputados en Estados Unidos en el marco de la Major League Soccer.

Un futbolista de Minnesota United, Hassani Dotson, luego del partido en el que su equipo igualó 2-2 con San José, sorprendió a su pareja Petra Vučković con un anillo de compromiso y el pedido formal de casamiento.

La emoción de la novia y la ovación del público completaron el cierre de una jornada cargada de sentimiento en la Major League Soccer.

Minnesota, con gol del ex delantero de Boca y Huracán, Ramón Wanchope Ábila empató en dos goles con el combinado dirigido por Matías Almeyda. El Pelado contó con Eric Remedi (ex Banfield), Cristian Espinoza (con pasado quemero y xeneize) y Andrés Ríos (ex River y Racing).