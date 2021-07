Tras perder su licencia de conducir Matías Defederico durísimo contra Cinthia Fernández

El último round entre Cinthia Fernández y Matías Defederico tuvo lugar el viernes pasado, cuando al ex futbolista le suspendieron la licencia por conducir con su hija en el asiento delantero sin cinturón de seguridad y además, utilizando el celular.

“Soy enemigo de las traiciones "El ex futbolista se expresó en sus estados de WhatsApp y muchos interpretaron que sus palabras estaban dirigidas a Cinthia Fernández.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana, Magazín de actualidad sobre el mundo del espectáculo, lo había denunciado por este hecho, luego de que le llegara un video que su propio ex marido grabó y compartió en las redes sociales. De inmediato, las autoridades de Seguridad Vial le suspendieron la licencia y le indicaron al futbolista que hiciera una reevaluación psicofísica de aptitud para conducir, pero la desaprobó y fue inhabilitado por 180 días.

“Al ser un personaje público, este caso tomó notoriedad y fue un claro ejemplo de lo que no hay que hacer al volante. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial agradecemos el trabajo en conjunto con las jurisdicciones para ponerle un freno a estas de conductas que ponen en riesgo la seguridad vial. Manejar tiene que ser entendido como una responsabilidad, donde no haya lugar para este tipo de imprudencias, en las que la vida de una persona inocente puede estar en peligro. Para quien no lo entienda así, estas son las consecuencias”, indicó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Con la noticia dada a conocer, Defederico se descargó en su Twitter dando su versión de los hechos y exigiéndoles a los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que tomen medidas ejemplares con todos y no solo con él por ser una persona pública.

“Espero que de ahora en más le saquen las licencias a toda persona pública y no pública que se filman manejando y que ponen en riesgo la vida como me dijeron a mí, cuando filmé a mi hija adentro de mi barrio privado, si no, lo tomaría como algo personal”, dijo el ex futbolista en el primero de sus tuits, arrobando a la ANSV y a Martínez Carignano.

De esta manera, eligió dejar un filoso mensaje a través de sus estados de WhatsApp: “Soy enemigo de las traiciones, del malagradecido y del que muerde la mano que le da de comer. Soy de los que creen que respeto con respeto se paga y que la lealtad y la sinceridad valen más que el oro. Corta”. En una pelea que data de largo tiempo con la madre de sus tres hijas, no es una frase menor y por eso es que muchos piensan que fue una indirecta para Cinthia.

Y es que la bailarina había contando en el programa que conduce Ángel de Brito que luego de la denuncia que realizó -cuando recibió las imágenes que le llegaron a través de las redes sociales- le expresó su descontento a su ex marido, quien optó por no responderle. “Es como hablar con una pared”, lamentó sobre el poco y mal diálogo que mantiene con el padre de sus tres hijas.

“Yo puedo ponerles el cinturón cuando salen de mi casa, puedo controlar eso, pero no cuando vuelven”, agregó la panelista, y detalló que Defederico no ve a las niñas desde el Día del Padre ya que luego se viralizó video del futbolista en un evento rodeado de personas y sin tapabocas y la bailarina le pidió que esperara 15 días para volver a reunirse con ellas, por si presentaba síntomas compatibles con COVID-19. En tanto, reafirmó que no mantiene una buena relación con su ex marido, situación que tampoco disimula, y que no logra mantener “un diálogo”. “Yo se lo había dicho un montón de veces”, reclamó por la actitud de llevar a su hija en el asiento delantero del vehículo y sin cinturón de seguridad.