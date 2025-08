Fiesta Marista: San Luis le ganó bien el clásico a La Plata

Va a ser imposible separar la presencia de Agustín Creevy en la semana con el triunfo de San Luis en el clásico. Imposible. Es que el equipo ganador superó de principio a fin a su rival con el scrum, el arma más débil del año y una de las más fuertes de La Plata.

Y justo fue la formación fija en donde el excapitán de Los Pumas se siente más cómodo y la que trabajó mucho en los entrenamientos de martes y jueves.

Con eso, más mucha actitud, limpia obtención en el line, eficacia en sus patadas y buenas decisiones fueron las claves del 31-11 en favor del equipo de La Cumbre, que sumó su segundo triunfo en el año y se ilusiona con escapar del último lugar en la tabla. A juzgar por lo visto ayer, no tendrá ningún problema. O, al menos, no debería.

Fue otro San Luis y fue otro La Plata. De arranque nomás el dueño de casa impuso condiciones y con una buena salida, una gran patada al fondo y obtención en las formaciones llegó el try casi por duplicado en los primeros 14 minutos. Primero fue Alejo García el que anotó después de dos años y más tarde su capitán Martín Aereboe.

En ese arranque de partido San Luis mostró que no quería volver a perder en el Top 12 y que su cabeza estaba mejorada. Lo cumplió en los 80 minutos salvo algunos breves pasajes.

La batalla de los forwards la ganó en casi los 80 minutos. Es verdad que La Plata se fue acercando gracias a las obtenciones de Kucic en las alturas y al empuje de su maul, más algunas buenas patadas de Mercerat.

Pero más allá de un par de penales del apertura no tuvo juego. básicamente porque no tuvo la pelota y cuando la tuvo no supo muy bien qué hacer. O se topó con una defensa que trabajó a la perfección, casi al límite pero con mucha entrega.

El parcial de 21-6 en favor del equipo Marista indicaba la superioridad y la certeza que en el segundo tiempo se iba a ver otro partido. En parte así fue porque los canarios se fueron con todo y pronto lograron un try tras buena jugada de Paz Rizzolo y la corrida de Lolo Arteche por la banda izquierda.

El partido quedaba 24-11 y la sensación que si apoyaba otro try se ponía en partido y algo más. Pero San Luis defendió con mucho tackle y recuperó decenas de pelotas con el scrum, algo impensado fechas atrás. Así fueron pasando los minutos y la impotencia de un lado era solidez del otro lado. Y el try de Felipe Hernández sobre el final del partido, la certeza del triunfo, que el rival no sume nada y que ahora sí otro campeonato empieza para San Luis, que peleará contra su rival de ayer y Buenos Aires por evitar ser el último de la tabla. Pero jugando así el futuro asoma mucho más alentador que hace dos semanas.