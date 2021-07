Terror en Villa Elisa: dormía, escuchó ruidos, se levantó y gritó al ver ladrones en la cocina

Un sector de Villa Elisa denuncia que los ladrones "hacen lo que quieren" en ese barrio. Anoche se registró un nuevo robo que confirma los dichos de los vecinos que acumulan ataques porque, según dicen, "es una zona liberada".

Esta madrugada al menos tres delincuentes se metieron en una casa de 24 y 405 donde dormía una mujer. Al escuchar ruidos se levantó de la cama, abrió la puerta y se encontró con los malvivientes dentro de su cocina. La vecina sólo atinó a gritar por lo que los intrusos salieron corriendo. Y esa escena final quedó registradas en las cámaras de seguridad.

"Sólo se llevaron una notebook", aseguró la víctima en diálogo con EL DIA, pero dio cuenta de "gran susto que me llevé". Sobre la situación que le tocó vivir dijo que "eran cerca de las 3 y media de la mañana y escuché ruidos adentro de casa, que me parecieron raros. Como estaba media dormida salí de la habitación y vi a un a un grupos de hombres en el pasillo que da a la cocina. Sólo me salió gritar y por eso salieron corriendo".

"Últimamente hay munchos robos", manifestó la mujer aún shockeada por el momento desagradable que atravesó, y agregó que los vecinos escucharon mis gritos e hicieron sonar las alarmas. También contó que vive sola pero que en el mismo terreno viven otros familiares que justamente no se encontraban.

Otros vecinos que se comunicaron con este diario dan cuenta de la inseguridad que se vive en el barrio. "Llamamos al 911 y no mandaron a nadie. Encima los mismos delincuentes después del robo de esta madrugada volvieron una hora más tarde al barrio", sostienen indignados en la cuadra y agregan: "Nos sentimos desprotegidos desde todo punto de vista".

También manifestaron que "se están robando los cables y en el diario EL DIA salió hace unos días la nota que a mi primo casi le secuestran a la nena. La policía no aparece".