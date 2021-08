Emoción en La Plata por otra entrega de donaciones de padrinos y madrinas solidarias

"Padrinos por un Día" es la red de solidaridad que nació en La Plata hace más 40 años y que ayuda a familias carenciadas no sólo con la asistencia de alimentos y elementos de primera necesidad, sino también propone brindar un acompañamiento en el día a día en el cumplimiento de objetivos de vida. Con el paso del tiempo, la entidad continúa con su labor social en la Ciudad y alrededores, siempre con las puertas abiertas a sumar más integrantes para que la actividad se haga extensiva a la mayor cantidad de familias posibles. Su fundadora, Adriana Lucchetti, contó cómo los platenses pueden sumarse y ayudar en esta cruzada por los que menos tienen.

Su fundadora, Adriana Lucchetti, contó cómo los platenses pueden sumarse y ayudar en esta cruzada por los que menos tienen. Lo hizo en el marco de una nueva entrega de donaciones, esta vez para ayudar a jóvenes que buscan avanzar y finalizar sus estudios en la escuela secundaria.

"'Padrinos por un día' se fundó con la iniciativa de ayudar a las personas. Primero fue una red de jóvenes con muchos ideales y después vimos que se necesitaba algo más. Se hizo una fundación pero el problema era que no conseguíamos los recursos. Hasta que se presentó un grupo de amigos", recordó Lucchetti.

"Todo esto nació hace casi 40 años, yo tenía 18. La idea era asistir con ropa, calzado, mercadería. Pero eso no bastaba, no alcanzaba el progreso que uno pretendía en las familias, era sólo asistencia", agregó.

Según dijo, esta actividad solidaria está destinada "a las familias que tienen un proyecto de vida, es un plan personal diseñado para determinados objetivos que se basan en gustos, valores, ideas, habilidades. Pueden ser una carrera universitaria, un oficio, terminar la secundaria...".

La iniciativa "funciona con una red de voluntarios, generalmente son profesionales. Funciona asistiendo con las necesidades que tienen las familias. A veces puede ser con artículos básicos como víveres, mercadería, calzados. Y a veces con otras cuestiones. Hay muchos profesionales que ayudan y hacemos visitas a las familias".

La idea de "Padrinos por un día" consiste concretamente en la búsqueda de un padrino o una madrina para ayudar a una familia o a alguno de sus integrantes en relación a alguna carencia puntual o bien múltiples necesidades. Pues eso dependerá de la ayuda que pueda o quiera dar cada padrino o madrina. No obstante, como el funcionamiento es en red, la participación puede ser contante, con lo cual se logrará ayudar a más personas. Pero de no ser así, una persona también puede sumarse a ayudar ante una situación particular. "Esa persona determinará de qué forma o qué tipo de ayuda puede dar", expresó Luchetti

Para conocer sobre la actividad de "Padrinos por un día" y la lista de familias a ayudar, basta con visitar sus redes sociales. Por otro lado, también pueden realizarse donaciones. Los datos para ello son: "Fundación padrinos por 1 día "N° de cuenta Banco COMAFI 0750-02371-3 CBU 2990075807500237130006.