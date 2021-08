Tolosa Paz habló de aumentar impuestos y estalló la polémica

El martes, durante una entrevista radial, la precandidata a diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, anticipó algunos de sus proyectos en caso de llegar al Congreso. Y entre ellos hubo uno que desató especial revuelo: “revisar” la matriz impositiva del país e ir hacia un esquema “más progresivo” que aplique una “presión más fuerte sobre las grandes empresas, grandes fortunas y grandes patrimonios”, ayudando a las PyMEs y a los sectores más desprotegidos.

Pero ayer, luego de que la propuesta cosechara el rechazo opositor de candidatos como Ricardo López Murphy, Martín Tetaz y José Luis Espert (quien la consideró “impracticable y ridícula”), la dirigente platense aclaró que la “sacaron de contexto”. Y relativizó un plan para elevar la presión tributaria: “Estaba poniendo en valor lo hecho por Sergio Massa y Máximo Kirchner en el Congreso (con relación al impuesto a la riqueza). Nosotros votamos la ley de Bienes Personales y Ganancias, y ahora las grandes empresas tributan el 35 por ciento y las pequeñas el 25 por ciento. ¿Esto es mayor presión tributaria? No, porque el 95 por ciento de las empresas paga menos”, sostuvo e insistió en la necesidad de avanzar hacia un esquema progresivo “en el que los que más tienen paguen más y los que menos tienen paguen menos, sin generar mayores niveles de presión fiscal sobre los que invierten y producen”.

En la vereda de enfrente, el ex ministro de Economía de la Alianza y precandidato porteño a diputado nacional de “Juntos”, Ricardo López Murphy, criticó que “en un país que tiene impuestos extravagantes como la Argentina [la idea oficialista] no puede ser más descabellada” y que para atraer la inversión “la Argentina tiene que bajar los impuestos”.

También el economista platense Martín Tetaz, que acompaña a María Eugenia Vidal en la lista de diputados por la capital federal, advirtió que “la presión impositiva creció 15 puntos en los 12 años del kirchnerismo y no parece haber redundado en mejores bienes públicos. Antes de seguir achicando la actividad privada con impuestos habría que evaluar el impacto de esa plata que piensan recaudar”. El camino, dijo el precandidato, “es por más producción, no por más impuestos” y que una de sus propuestas es que las pymes no paguen impuestos los primeros dos años.

En tanto que el precandidato de Avanza Libertad en la Provincia, José Luis Espert, calificó de “ridículo” el plan de la dirigente del Frente de Todos e interpeló: “Las grandes empresas se están yendo del país, emigran dejando un tendal de trabajadores en la calle ¿No te importan?”

Tolosa Paz aclaró que “sacaron de contexto” las declaraciones de la víspera, cuando reclamó discutir la matriz impositiva para ir hacia un esquema “cada vez más progresivo, donde las pymes y los sectores más desprotegidos -incluso los profesionales- tienen que tener una matriz impositiva que les permita seguir desarrollándose”.