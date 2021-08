Otra fantástica actuación de Franco Maceroni, el platense que la rompe en La Voz

El platense Franco Maceroni sigue alimentando su sueño en "La Voz Argentina" a base de actuaciones soberbias y se va ganando el mote de "favorito". El joven de apenas 18 años oriundo de nuestra ciudad anoche ganó en los knock outs del reality más visto de la TV argentina interpretando "Story of my life" de One Direction.

Enfrente tuvo a un artista de lujo, Eduardo Morón, quien también la rompió con el clásico de Aerosmith "I Dont wanna miss a thing". Pero fue Franco el que finalmente eligió Lali Espósito para seguir en carrera porque supo plantarse en el escenario y meterse en el bolsillo a los jurados.

A la hora de las devoluciones, Ricardo Montaner les dijo a los participantes: "Quien los ve no se los imagina. Los dos pasan desapercibidos. Ahora, cuando abren la boca cambia el panorama drásticamente. Una vez que Franco empezó a caminar me imaginaba que tu te imaginabas que estabas en un tremendo estadio gigantesco lleno de gente, y te veía arengando a la gente para que te acompañaran". Sobre Eduardo sostuvo que "tiene una voz muy sucia, que te hace original. Sé que Lali va a elegir la mejor opción, pero los dos tienen un talento espectacular y que todo el mundo en su casa los debe haber disfrutado".

La Sole comenzó diciendo que " me sorprendió Franco. Uno lo ve tímido, tratando de esconderse pero suena la música y se desata. Te falta la cosa escénica, pero vas a ir tomando confianza y lo vas a lograr". Mientras que respecto a su contrincante aseguró que "fue el más impreciso con la afinación" pero destacó que "tu voz me puede y no me importa nada. las veces que la nota estaba cerquita es como que la voz se metía con la música y calzaba perfecto". Para cerrar, la cantante folclórica manifestó: "Lo noté más seguro a Eduardo en el escenario pero no sabría con quién irme, estuvo muy parejo".

Ricky, por su parte, dijo que "a Franco lo noté conscientemente diciendo 'voy para acá y voy para allá'. Y te lo resalto como algo positivo porque ese tipo de interpretaciones son las que me gustan a mí, porque no son sobreactuadas. Sobre Eduardo, y ya es una cuestión de gustos, posiblemente tiene la voz masculina preferida de la competencia. Me gustaría arrancarte las cuerdas y metérmelas".

Cuando llegó el turno de la ex Chiquititas, quien finalmente debía tomar una decisión, les dijo: "Estoy orgullosa de los dos, muy contenta. Tengo que ser franca, del ensayo a la presentación vi todo el esfuerzo de Franco, lo vi. Siento que en algún momento tomaste la decisión de decir 'tengo que disfrutar esto porque quizás sea la última vez que esté acá'. Vi el avance del ensayo así que te felicito un montón". A Eduardo le manifestó: "Sos de las voces más espectaculares, me da mucha alegría que estés en mi equipo. Esta canción sentía que te iba a quedar cómoda pero siento que te costó más tomar eso de Franco en el escenario. Te fuiste a lo seguro, que es la voz ronca".

Antes de elegir al platense, Lali aseguró que "los dos son buenos, tienen talento, pero trato de ver qué pasó en el ensayo y qué pasó hoy. A partir de eso tomar la decisión".

Al retirarse ya ganador, Maceroni aseveró que "siento una emoción tremenda, porque pude hacer todo lo que ensayé. Y más porque me tocó un compañero con un talento tremendo". Lo cierto es que ahora irá por un nuevo paso cuando le toque demostrar todo su talento en la próxima etapa de los Play Offs.

Así llegó Franco

El platense Franco Maceroni ganó la batalla frente a Pablo Gravina gracias a que la ídola pop lo eligió, la misma que lo conquistó en las audiciones a ciegas... ¡tirándole un zapato!. El tema elegido fue "Sign of the times", del británico Harry Styles, y ambos participantes la rompieron. Tan es así que los jurados los llenaron de elogios a ambos.

El primero en tomar la palabra fue Ricardo Montaner, quien les dijo: "Fue muy pareja la competencia. Los dos lo hicieron bárbaro. En los falsetes quizás medio débiles pero fue muy parejo y los dos tienen grandes posibilidades". La Sole, por su parte, aseguró que "fue creciendo la canción y al final fue maravilloso. Coincido en lo que dice Ricardo, pero son cosas que pasan en vivo". Pero se la jugó y inclinó por uno de los dos: "Siento que le puso más garra Franco, hiciste lo que tenías que hacer y me gustó mucho", Ricky, por su parte, no ayudó a Lali y sostuvo: "Quien más llamó mi atención fue Franco, pero el que tiene más habilidad local es Pablo".

Por último llegó el turno de la decisión. "Los felicito, no es fácil ponerse acá y competir con el otro cantando juntos. Sobre el final se acomodaron los dos", comenzó diciendo la cabeza del team, a lo que agregó: "Es verdad que me imagino para Pablo mil canciones y también siento que Franco estuvo un poco más cómodo, en cuanto al estilo, y que tiene mucho para dar. Sobre todo porque nunca se paró en un escenario y me da intriga todo lo que puede dar". Y pidió unos segundos para pensar y finalmente tomó una decisión: "Me voy a centrar en cómo lo hicieron esta noche, por eso elijo a Franco".

Cabe recordar que en las audiciones a ciegas, cantó "Eighteen" de One Direction y por su performance los cuatro jurados se dieron vuelta, aunque eligió el equipo de Lali Espósito, quien hizo de todo para llamar su atención y hasta le tiró un zapato.

Por mandato familiar, Franco estudia medicina pero la música también ocupa un lugar importante en su vida. “Desde que tengo memoria en mi casa siempre hubo música" contó y agregó que "un día decidí agarrar la guitarra y empecé a tocar. No recuerdo un momento en el que no tenga a guitarra en la mano”,

La pelea por Maceroni entre los coaches fue a todo o nada ya que pelearon con uñas y dientes para poder tenerlo en sus equipos. La primera en quedar impactada con él fue Lali Espósito y apenas lo vio halagó su sonrisa. La artista hizo todo lo posible para quedarse con él, y hasta le tiró un zapato cuando el joven dijo su edad. Y cuando fue en busca del calzado, aprovechó para saludarlo y chocarle el puño, algo que los demás jueces vieron como una traición.

Ricardo Montaner lo felicitó por su afinación: “Eres un tipo que no fallaste una. Toda la canción fue perfecta. Estuve esperando que te equivocaras, pero no hubo una. Para nosotros que tenemos los oídos afilados, cuando un tipo llega y canta con una afinación prácticamente perfecta, para nosotros es como miel”.

Pero fue evidente que las palabras de Lali llegaron al corazón de Franco. “Te tiré un zapato en señal de amor, cual fan que te tira algo”, le recordó la cantante y luego le explicó por qué se dio vuelta: “Me flasheó que tenés una voz ultra pop, tenés las voces de los artistas que a mi me gusta escuchar y uno se da cuenta cuando hay una estrella porque hay algo que no se compra y es el carisma”. Automáticamente después de su presentación, Franco Maceroni fue tendencia en Twitter y se posicionó como uno de los participantes favoritos del público de La Voz Argentina. Anoche y en las batallas revalidó ese "título" con otra actuación para aplaudir de pie.

Así, Maceroni sigue siendo favorito al igual que Luz Gaggi, la joven de City Bell que también va por el buen camino en el envío de Telefe.