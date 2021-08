Consejo de Cristina: “Alberto, no te pongas nervioso”

El reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner en un acto de campaña en Avellaneda, tras la crisis política desatada por la foto del festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos en plena cuarentena, dejó por un lado un mensaje de unidad de la coalición oficialista rumbo a las elecciones primarias y por el otro, un endurecimiento del discurso con la oposición: volvió el apotegma “ellos o nosotros” con el que la ex presidenta dividía aguas en aquellos recordados discursos brindados entre 2013 y 2015 frente al Patio de las Palmeras.

La Vicepresidenta nuevamente ganó centralidad en el último encuentro de “Todos” antes de la veda para actos públicos del oficialismo -que comenzará a regir hoy-, que tuvo lugar ayer por la tarde en Isla Maciel, en el partido bonaerense de Avellaneda, y sirvió para que el Presidente entregara viviendas en el marco de la presentación del Plan Hábitat Integral para la urbanización y capacitación laboral de vecinos de ese barrio. Haciéndose eco del enérgico tono que había utilizado Fernández el lunes al nuevamente disculparse por el “affaire” de Olivos, Cristina le dijo: “Alberto, vos tranquilo, poné orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, y metele para adelante”.

La recomendación de la ex mandataria generó gran cantidad de conjeturas sobre qué tipo de corrección pretendía se hiciera; si al personal de Casa Militar que ventiló las fichas con los ingresos a Olivos durante 2020 o al entorno del jefe de Estado y la primera dama de donde se sospecha se filtró la imagen de la polémica. “Seguro hay un montón de cosas para reveer. Pero muchas veces le damos sentido político a todo lo que dice Cristina. No organicé ningún cumpleaños ni distribuí ninguna foto”, se defendió un estrecho colaborador del jefe de Estado que participó del encuentro de ayer. En Casa Militar -organismo a cargo de la seguridad del Presidente y su familia- tampoco se dieron por aludidos. “Tenemos el respaldo del secretario general (Julio Vitobello) y su equipo más allá de lo que digan. Por eso seguimos trabajando de la misma manera”, dijo a este diario una calificada fuente de esa fuerza.

Lo cierto es que antes de cerrar su dura alocución, Cristina dio, a su manera, un respaldo al jefe de Estado que viene intentando surfear una ola de críticas por haberse fotografiado en un evento social cuando regía el aislamiento social dictado por su propio DNU. “Cuando uno es presidente o presidenta de una fuerza nacional o popular, los errores, fallas, las equivocaciones, las transgresiones a normas que uno puede tener se magnifican en los gobiernos populares. Se magnifican para irritar, para indignar, mientras tanto se han ocultado la entrega de un país, el endeudamiento sin límites”, disparó en una nueva crítica hacia los medios. Luego le apuntó a Mauricio Macri: “Si una hermana mía hubiera blanqueado 35 millones de dólares yo no estaría acá y sin embargo no ha pasado nada y no he escuchado ningún escándalo. El poder no se cuestiona a sí mismo, el poder siempre cuestiona al pueblo en sus errores”, sentenció al recordar el blanqueo de capitales de 2018 al que se acogió Gianfranco Macri.

En la misma sintonía, la emprendió contra la administración de Cambiemos al reseñar la movilización que la acompañó a Comodoro Py en 2017 cuando tuvo que declarar ante la Justicia por una causa a la que circunscribió al “lawfare” o, como dijo ayer, a “una cacería de opositores” en lo que describió como una “República de morondanga”.

También hizo referencia a la polémica interna desatada por el posteo de La Cámpora a raíz del “olvido” de su imagen en un posteo del PJ sobre el aniversario de la victoria en las PASO de 2019. “Me gustó mucho La Cámpora con los tuits. El otro día estaban con el tuit de la foto, y ahora con el tuit de otra foto: la de la cena del endeudamiento (que mostraba a Macri con el directorio del FMI). Mamita, una cena de 45 mil millones. Otras cenas deben haber sido un poco más baratas”, ironizó acerca de la nueva publicación en redes sociales con la que la agrupación kirchnerista buscó “bancar” a Fernández.

Luego el Presidente cerró el acto agradeciendo las palabras a la Vicepresidenta pero luego continuó con un tono confrontativo hacia la coalición “Juntos”. Es que si bien admitió que dentro de “Todos” hay diferentes “matices”, ningún dirigente “tiene vergüenza de ser parte”. Sin nombrarlo, recordó una frase de Facundo Manes: “Veo que otros candidatos bonaerenses empiezan su campaña diciendo: ‘Yo no estuve en el gobierno de Macri’. ¡Qué impactante! Es el candidato de los que votan a Macri y empieza recordándoles que no tiene nada que ver en él”. A continuación cruzó a María Eugenia Vidal -”los que sí estuvieron en el gobierno de Macri cruzaron la General Paz rápidamente para que se olviden lo que hizo en la provincia”, disparó- y también le apuntó a Diego Santilli: “los que vienen de la Ciudad a pretender ser candidatos están haciendo un curso rapidisimo para aprender de qué se trata la provincia”.

Fue, a la postre, un acto en el que el oficialismo buscó cerrar filas respecto a la crisis devenida del festejo social en Olivos realizado durante la cuarentena estricta. En momentos que algunos relevamientos dan cuenta del impacto en el ánimo de los encuestados a raíz del escándalo –un 22% dijo estar dispuesto a cambiar su voto al oficialismo por lo ocurrido-, en el Gobierno buscaron una foto de unidad. También estuvieron presentes en esa recorrida por el distrito del sur del Conurbano, Sergio Massa, Máximo Kirchner y los candidatos Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán.