Un "acuerdo político de convivencia" en Juntos por el Cambio para bajar el nivel de confrontación interna

Los principales referentes de Juntos por el Cambio llegaron a un entendimiento "que con un acuerdo político de convivencia sobra" para bajar el nivel de confrontación que había tomado la interna en el espacio en la primera semana siguiente al cierre de las listas.

Durante la reunión por videoconferencia realizada esta mañana "llegamos a la conclusión de que no hacía falta un código de ética ni un manual ya que hubiera puesto a toda la prensa a mirar quién dijo qué cosa y a Juntos por el Cambio como un gran espacio de confrontaciones", le dijo a EL DIA uno de los dirigentes que participó del encuentro.

"Por el contrario, buscamos consensuar los 4 ó 5 ejes que deberán priorizar los precandidatos en todas las provincias, de modo que se destaque que la unidad es el valor máximo a defender por todos nosotros", agregó la fuente consultada, quien remarcó que "la sociedad argentina nos pide unidad y fortaleza para frenar al kirchnerismo".

"No se habló de ninguna persona en particular, ni se hizo alusión a ningún episodio en particular durante la reunión de hoy", completó el dirigente consultado.

La reunión fue convocada por el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, luego de que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tratara de mentiroso a Facundo Manes, precandidato a diputado nacional bonaerense del radicalismo. Carrió incluso amenazó con llevar a Manes a la Justicia, luego de que el neurólogo indicara que ella le había ofrecido ser su candidato a vicepresidente en 2015.

Los cruces también incluyeron al gobernador jujeño, Gerardo Morales, quien acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de estar detrás de una campaña para desestabilizar la candidatura de Manes.

De la reunión de hoy participaron el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el auditor General de la Nación, Miguel Angel Pichetto, por el Peronismo Republicano, los diputados Juan Manuel López y Mario Negri y los senadores Luis Naidenoff y Martín Lousteau.