Filtran chats de Flor Peña y Alberto Fernández por las visitas a Olivos en cuarentena

Siguen los coletazos del escándalo que se generó por las visitas a la quinta de Olivos en medio de la pandemia. Una de ellas fue la de la actriz Florencia Peña, que hoy volvió a referirse a la situación tras las críticas que recibió por la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández. “En ese momento se me ocurrió, junto con otros compañeros, ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”, dijo en su programa de Telefe.

Lo cierto es que previo a la visita en plena cuarentena estricta, Peña y el mandatario intercambiaron mensajes y en las últimas horas se filtraron esas conversaciones. “Alberto perdón mi atrevimiento. Se que estás a cuatro manos, pero tenemos que hacer algo por los compañeros actores. Es muy duro lo que está pasando”, empieza diciendo Flor en el chat a Fernández. “Acá estoy para charlar y aportar ideas. Los canales no van a ayudar con esta crisis. Gracias como siempre por tu cuidado y amorosidad”, terminó diciéndole.

El Presidente le respondió tres días después con este mensaje: “Denme ideas. Tengo algunas ideas yo. Pero te confieso que no veo predisposición en todos. Escribime al WhastApp y vemos”.

De esta forma, la conversación entre ambos terminó siendo de forma privada, donde finalmente la termina invitando a la quinta de Olivos para continuar discutiendo sobre las cuestiones planteadas. Según se supo, la actriz fue acompañada de Pablo Echarri con la intención de buscar soluciones al problema laboral de los actores, ya desde Asociación Argentina de Actores, no brindaba nada para el gremio.

La Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) y la Asociación Argentina de Actores habrían querido llegar a un acuerdo, pero sin frutos. “Júntense ustedes y propongan alternativas. Ustedes quieren una cosa y el sindicato, que también me vino a ver, quiere otra”, habría sido el comentario que el mandatario le hizo a Peña para poder llegar a una resolución definitiva.

Esta mañana la conductora del envío "Flor de equipo" dijo: “Dejemos de pensar que los actores somos personas millonarias. Eso no es real. Los actores son laburantes, como somos cualquiera. Habrá cuatro, cinco, seis que son millonarios. Todos los demás trabajan y necesitan llevar el pan a su casa”. Y agregó: “De repente, después de seis días de una operación hacia mi persona, me pregunto: ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo. Tantos productores importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo hoy que salir a a aclarar que no soy el gato del Presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que no soy la petera del Presidente? Fui a una reunión a las 11:30 con permiso, con protocolos”.

Por último aseguró: “¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato? ¿De verdad? Después de 40 años de trabajar, ¿tengo que salir a aclarar que no dependo de nadie? Llegué hasta acá sin la ayuda de nadie. No necesito nada de nada. Soy una mujer absolutamente independiente, absolutamente valiente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? Me mandan el call center durante seis días con el hashtag #LaPeteraDelPresidente. ¿A mí? ¿De verdad? ¿Tan poco inteligente se cree que es la gente?”.